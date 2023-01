No sabemos si es que por tratarse de WrestleMania, WWE tiene siempre que cumplir con un mínimo cupo de veteranos dentro del cartel del magno evento. Pero ante la aparente baja de The Rock para WrestleMania 39 (aunque mejor sean prudentes, cuanto menos, hasta la conclusión de Royal Rumble), McMahonlandia querría contar con Stone Cold de alguna manera.

“The Texas Rattlesnake” se robó las miradas de la primera noche de WrestleMania 38 con su combate contra Kevin Owens, y este año puede que haga lo mismo sobre WrestleMania 39. La cuestión es su rival.

Fightful reportó ayer lo siguiente.

«Fightful Select escuchó que se propuso internamente un “gran rival” para Stone Cold Steve Austin, y contaron a Fightful que era Roman Reigns . Se nos dice que, como mínimo, hubo acercamientos con el entorno de Austin con la posibilidad de que sucediera, lo que se dijo que fue por una suma de dinero ‘enorme’ . En el verano de 2022, Fightful informó que Austin recibió una propuesta que no era tan atractiva desde el punto de vista financiero. Aquellos con los que hablamos en WWE afirmaron que no habían recibido respuesta sobre si la oferta más reciente fue aceptada o no, y otra fuente indicó que se ofreció otro “gran nombre” a Austin meses atrás ».

Y Dave Meltzer quiso hacer una puntualización ante los micrófonos de la Wrestling Observer Radio.

« El combate que se propuso no fue con Roman Reigns. Fue con Brock Lesnar . No es algo que haya surgido ahora, llevan probablemente hablando de ello meses».

Hoy, sin embargo, Meltzer da por bueno lo reportado por Fightful.

Both were pitched. Austin vs. Lesnar was the original pitch. https://t.co/yW9Uzaxx2h