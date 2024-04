Con el adiós de Vince McMahon parecían haberse terminado los despidos masivos en WWE. Quizá la palabra masivo sea un poco exagerada pero unos cuantos luchadores (Jinder Mahal, Veer Mahaan, Sanga, Cameron Grimes, Xia Li, Xyon Quinn) vieron rescindidos sus contratos. Es más, a ellos se acaba de sumar otro: Guru Raaj.

► WWE también ha despedido a Guru Raaj

El guerrero de Bundia, India, ha sido enviado a la sección WWE Alumni de WWE.com, donde se encuentran las Superestrellas que han dejado de serlo. La compañía no ha realizado un comunicado oficial anunciando su salida ni él tampoco lo ha hecho. De todas maneras, podemos tomar esto como una confirmación.

A no ser que se esté preparando un nuevo personaje para él, lo cual no parece posible. No obstante, como curiosidad, eso fue lo que pasó con el español A-Kid. Cuando se convirtió en Axiom, uno de los dos actuales Campeones de Parejas, su perfil se llevó a la misma sección, mientras que el enmascarado sigue en activo.

No hay mucho que se pueda destacar de la carrera de Guru Raaj. De acuerdo a Cagematch, la comenzó en 2021 en la misma WWE y tuvo un total de 20 combates hasta el 22 de noviembre de 2022. No está claro por qué no ha seguido luchando. No tenemos información sobre alguna lesión u otro motivo.

Su momento más importante fue el de su debut, cuando enfrentó a Finn Bálor en WWE Superstar Spectacle 2021. Él fue uno de los luchadores que recibieron oportunidades en la empresa cuando esta buscaba sacar talento de India, un proyecto que con el paso de los años ha terminado quedando en nada.

Esperemos que nadie más sea despedido pero de ser así informaremos de ello en SÚPER LUCHAS.