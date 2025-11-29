WWE presenta este sábado 29 de noviembre de 2025 el evento Survivor Series WarGames , en vivo desde el Petco Park, en San Diego, California, coliseo con capacidad para 42,445 aficionados.
► Antecedentes Survivor Series WarGames 2025
Durante todo 2025, CM Punk, Roman Reigns y Jey Uso han sostenido una cruenta rivalidad con The Vision. A ella se sumaron Cody Rhodes, Drew McIntyre y, eventualmente, Jimmy Uso, lo que elevó el conflicto hasta llevarlo a un punto de no retorno. La situación estalló entre el 7 y el 14 de noviembre, con el regreso de Lesnar atacando a Punk y Rhodes, el retorno inmediato de Reigns para enfrentarlo y la confirmación de los equipos definitivos para Survivor Series: WarGames: Punk, Reigns, Rhodes y The Usos contra Bron Breakker, Logan Paul, McIntyre y el inesperado Brock Lesnar, en una batalla que sólo puede resolverse dentro de los dos rings enjaulados.
► Cartelera Survivor Series WarGames 2025
- WARGAMES: Roman Reigns, CM Punk, Cody Rhodes, Jey Uso y Jimmy Uso vs. Brock Lesnar, Drew McIntyre, Bron Breakker, Bronson Reed y Logan Paul.
- WARGAMES: Rhea Ripley, Iyo Sky, Alexa Bliss, Charlotte Flair y AJ Lee vs. Becky Lynch, Nia Jax, Lash Legend y The Kabuki Warriors (Asuka y Kairi Sane).
- CAMPEONATO INTERCONTINENTAL WWE: John Cena (c) vs. Dominik Mysterio.
- CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL: Stephanie Vaquer (c) vs. Nikki Bella.
► ¿Dónde ver WWE Survivor Series: WarGames 2025 en vivo?
Fecha: sábado 29 de noviembre de 2025.
Hora del evento: según zona horaria local — ver tabla abajo.
Sede: Petco Park, San Diego, California.
|Región / País / Ciudad
|Hora local del evento
|Plataforma / cómo verlo
|México (CDMX, Guadalajara, Monterrey), Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica
|18:00 h
|Netflix / proveedor autorizado PPV
|Colombia, Perú, Ecuador, Panamá
|19:00 h
|Netflix / proveedor autorizado PPV
|Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico
|20:00 h
|Netflix / proveedor autorizado PPV
|Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil (Brasilia)
|21:00 h
|Netflix / proveedor autorizado PPV
|Estados Unidos — Eastern Time (ET)
|19:00 h ET
|ESPN App / ESPN Unlimited
|Estados Unidos — Central Time (CT)
|18:00 h CT
|ESPN App / ESPN Unlimited
|Estados Unidos — Mountain Time (MT)
|17:00 h MT
|ESPN App / ESPN Unlimited
|Estados Unidos — Pacific Time (PT)
|16:00 h PT
|ESPN App / ESPN Unlimited
|Reino Unido / Europa (GMT / CET)
|00:00 h (domingo 30 nov) GMT / 01:00 h CET
|Netflix / proveedores europeos
|Australia (AEDT) / Oceanía
|11:00 h (domingo 30 nov, AEDT)
|Plataforma PPV local / proveedores autorizados