WWE presenta este sábado 29 de noviembre de 2025 el evento Survivor Series WarGames , en vivo desde el Petco Park, en San Diego, California, coliseo con capacidad para 42,445 aficionados.

► Antecedentes Survivor Series WarGames 2025

Durante todo 2025, CM Punk, Roman Reigns y Jey Uso han sostenido una cruenta rivalidad con The Vision. A ella se sumaron Cody Rhodes, Drew McIntyre y, eventualmente, Jimmy Uso, lo que elevó el conflicto hasta llevarlo a un punto de no retorno. La situación estalló entre el 7 y el 14 de noviembre, con el regreso de Lesnar atacando a Punk y Rhodes, el retorno inmediato de Reigns para enfrentarlo y la confirmación de los equipos definitivos para Survivor Series: WarGames: Punk, Reigns, Rhodes y The Usos contra Bron Breakker, Logan Paul, McIntyre y el inesperado Brock Lesnar, en una batalla que sólo puede resolverse dentro de los dos rings enjaulados.

► Cartelera Survivor Series WarGames 2025

► ¿Dónde ver WWE Survivor Series: WarGames 2025 en vivo?

Fecha: sábado 29 de noviembre de 2025.

Hora del evento: según zona horaria local — ver tabla abajo.

Sede: Petco Park, San Diego, California.

Región / País / Ciudad Hora local del evento Plataforma / cómo verlo México (CDMX, Guadalajara, Monterrey), Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica 18:00 h Netflix / proveedor autorizado PPV Colombia, Perú, Ecuador, Panamá 19:00 h Netflix / proveedor autorizado PPV Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 20:00 h Netflix / proveedor autorizado PPV Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil (Brasilia) 21:00 h Netflix / proveedor autorizado PPV Estados Unidos — Eastern Time (ET) 19:00 h ET ESPN App / ESPN Unlimited Estados Unidos — Central Time (CT) 18:00 h CT ESPN App / ESPN Unlimited Estados Unidos — Mountain Time (MT) 17:00 h MT ESPN App / ESPN Unlimited Estados Unidos — Pacific Time (PT) 16:00 h PT ESPN App / ESPN Unlimited Reino Unido / Europa (GMT / CET) 00:00 h (domingo 30 nov) GMT / 01:00 h CET Netflix / proveedores europeos Australia (AEDT) / Oceanía 11:00 h (domingo 30 nov, AEDT) Plataforma PPV local / proveedores autorizados