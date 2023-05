WWE SuperShow (14/5) | Resultados e imágenes

El domingo 14 de mayo de 2023 WWE estuvo realizando un house show de Raw y SmackDown en el North Charleston Coliseum en North Charleston, Carolina del Sur. Habitualmente, este tipo de eventos no televisados son independientes de cada marca pero en esta ocasión, como ha ocurrido tantas veces a lo largo de los años, las dos se juntan para hacer las delicias de los fanáticos y poner unos cuantos títulos en juego. A continuación, repasamos tanto los resultados de los combates como también las imágenes de los mismos.

> WWE SuperShow (14/5)

Campeonato Femenil Raw : Bianca Belair (c) venció a Asuka

: Bianca Belair (c) venció a Asuka Campeonato Intercontinental WWE : Gunther (c) venció a Johnny Gargano

: Gunther (c) venció a Johnny Gargano Campeonato de Estados Unidos WWE : AJ Styles venció a Austin Theory (c) por descalificación, por lo que no consiguió el cinturón con el que el campeón lo golpeó después

: AJ Styles venció a Austin Theory (c) por descalificación, por lo que no consiguió el cinturón con el que el campeón lo golpeó después Campeonato Indiscutible de Parejas WWE : Kevin Owens y Sami Zayn (c) vencieron a The Street Profits (Angelo Dawkins y Montez Ford) e Imperium (Giovanni Vinci y Ludwig Kaiser)

: Kevin Owens y Sami Zayn (c) vencieron a The Street Profits (Angelo Dawkins y Montez Ford) e Imperium (Giovanni Vinci y Ludwig Kaiser) Omos venció a Dolph Ziggler

Campeonato Femenil SmackDown WWE : Rhea Ripley (c) venció a Tegan Nox

: Rhea Ripley (c) venció a Tegan Nox Street Fight: Cody Rhodes venció a Finn Balor

Of course I went to #wwecharleston. How can you celebrate Mami's Day without @RheaRipley_WWE ? pic.twitter.com/etrdKwjzqg — Dustin Carnahan (@DustinC77) May 15, 2023

@RheaRipley_WWE legit told the whole crowd to sit down and SHUTUP 👹🤣💯, like the whole crowd better listen to mami 😂👌💯 #wwecharleston Credit📹: McKinley14JM (Twitter) pic.twitter.com/wG0W5QssAh — Edith 💯 Met Rhea 4-2-23💯 (@edxth42) May 15, 2023

Cody Rhodes wished his mom a Happy Mothers Day live at #wwecharleston pic.twitter.com/sD5N1DyIqs — Chimkin Chow Mang 🍜 (@ChimkinChow) May 15, 2023

@AJStylesOrg first time seeing you here. But very first time seeing you in Orlando. You’ve grown to be a really really awesome wrestler. Keep hustling #phenomenalone #wwecharleston pic.twitter.com/ZGkD9x7o9t — Mufasa 🦁 (@_StaceyStacey) May 14, 2023

Un cartel el de esta velada que bien podría haberse dado en un Evento Premium en Vivo, aunque hay que tener en cuenta que algunas luchas no van acordes a la narrativa actual de la compañía pues Johnny Gargano no está cerca del Campeonato Intercontinental, AJ Styles más bien va a luchar por el Campeonato Mundial de Peso Completo, y Tegan Nox está totalmente alejada del Campeonato Femenil SmackDown.