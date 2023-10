WWE estuvo este 29 de octubre de 2023 celebrando un house show en la OVO Arena en Londres, Inglaterra, del que tenemos todos los detalles en lo relativo a los resultados de las luchas que formaron parte del cartel así como también a las imágenes que los fanáticos estuvieron publicando en redes sociales.

Thank you London 🫶🏻🇬🇧👸🏼💎 always an incredible crowd!! #wwelondon my heart is happy! pic.twitter.com/PZH7tMObNP — Charlotte Flair (@MsCharlotteWWE) October 29, 2023

► WWE Sunday Stunner en Londres, Inglaterra (29/10)

The Brawling Brutes (Butch y Ridge Holland) vencieron a The Street Profits (Montez Ford y Angelo Dawkins)

Shotzi venció a Bayley

Santos Escobar venció a Karrion Kross (con Scarlett)

CAMPEONATO FEMENIL WWE : IYO SKY venció a Charlotte Flair para retener el título que expondrá en Crown Jewel 2023 ante Bianca Belair

: IYO SKY venció a Charlotte Flair para retener el título que expondrá en Crown Jewel 2023 ante Bianca Belair Pretty Deadly (Elton Prince y Kit Wilson) vencieron a la LWO (Joaquin Wilde y Cruz Del Toro)

Bobby Lashley venció a Grayson Waller

LUCHA CALLEJERA: LA Knight venció a Solo Sikoa dentro de la rivalidad que lo llevará a luchar con Roman Reigns en el Premium Live Event de Arabia Saudí, donde su oponente enfrentará a John Cena

Estos eventos locales no son especialmente interesantes, empezando porque no tienen apenas relación con lo que ocurre en televisión, no obstante, por esa misma razón lo que sucede en ellos mayoritariamente no ocurre en los programas semanales del main roster, como sucede con los NXT Live.

LA Knight chucks Solo Sikoa through a table, drops him on his face with the BFT, & snags the victory last night in London! YEAH!! 🎥 @Amit_280501 #YEAHRevolution #WWELondon pic.twitter.com/95zKq9cARo — The YEAH! Revolution (@YEAHRevolution_) October 30, 2023

De hecho, en muchas ocasiones sirven para preparar luchas e historias que van a ocurrir en pantalla. ¿Podríamos tomar así las luchas de Kross con EScobar o de Waller con Lashley? Aunque en su mayoría todas estas luchas corresponden a la narrativa actual o lo han hecho en tiempos recientes, como Knight versus Sikoa.

Io Sky running away like a thief in the night, after beating Charlotte Flair 😂.#WWELondon pic.twitter.com/GT385168f9 — R. Wilson (@Raph089968) October 29, 2023