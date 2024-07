WWE SummerSlam: El escenario soñado de Vic Joseph

WWE SummerSlam 2024 es verdaderamente importante para Johnny Gargano, la mitad de los actuales Campeones de Parejas: «Es una de esas cosas en las que, mira, estoy feliz de hacer cualquier cosa. Haría lo que sea en ese estadio. No me importa qué sea, solo quiero hacer algo en ese estadio. Es un sueño de toda la vida para mí. Ya sea defendiendo los títulos de parejas o simplemente saliendo y saludando a la multitud, no me importa. Quiero hacer algo relacionado con la lucha libre en ese estadio. Moriré feliz«.

► Vic Joseph de Johnny Gargano

Por eso el escenario soñado para el Premium Live Event de su buen amigo Vic Joseph, comentarista líder de NXT, es comentar un combate suyo:

«He pensado en ello. Me encantaría ser parte de esto de alguna manera. En mi escenario de ensueño, estaría comentando un combate con Johnny Gargano, lo cual parece ser el tema de todos mis medios hoy. Pero, hombre, también es genial para la ciudad tener un evento así. Creo que incluso si es en Cincinnati. Cualquier ciudad. Filadelfia ahora mismo, hombre. Miras alrededor y es lucha libre, y es tan genial y divertido. Así que regresar a Cleveland, mi ciudad natal, Miz, Gargano, la lista de personas de Cleveland continúa. Es muy emocionante para mí pensar, ‘Hombre, el estadio donde solía trabajar y el estadio al que llevo a mi hijo a ver fútbol, Johnny y yo hemos estado allí. ¿Vamos a tener un espectáculo? Oh, amigo. Eso es increíble'».

¿Te gustaría que Johnny Gargano tuviera una lucha en SummerSlam?

