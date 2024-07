WWE SummerSlam: Así están los momios a dos semanas

WWE SummerSlam está programado para el sábado 3 de agosto en el Cleveland Browns Stadium de Cleveland, Ohio, Estados Unidos. ¡Veamos cómo están los momios -cortesía de BetOnline-cuando faltan menos de tres semanas para el que es uno de los Premium Live Events más grandes del año, el conocido como «The Biggest Party of the Summer«, que en 2026 contará con dos noches, como WrestleMania!

► Los momios de SummerSlam

Campeonato Indiscutible

Cody Rhodes (c) : -3000 (1/30)

: -3000 (1/30) Solo Sikoa: +900 (9/1)

Campeonato Mundial de Peso Pesado

Gunther : -1000 (1/10)

: -1000 (1/10) Damian Priest (c) : +550 (11/2)

: +550 (11/2) Nota: La cuota abrió con Gunther -700 y Priest +400. La cuota se ha movido más a favor de Gunther.

Campeonato Mundial Femenil

Liv Morgan (c) : -200 (1/2)

: -200 (1/2) Rhea Ripley: +150 (3/2)

Campeonato Femenil

Bayley (c) : +100 (1/1)

: +100 (1/1) Nia Jax : -140 (5/7)

: -140 (5/7) Nota: La cuota abrió con Bayley -140 y Jax +100. Ahora se ha invertido, siendo Jax la favorita.

Campeonato de Estados Unidos

LA Knight : -1000 (1/10)

: -1000 (1/10) Logan Paul (c): +550 (11/2)

Las cuotas de apuestas de las luchas de SummerSlam están sujetas a cambios. Aquí está el enlace directo a las probabilidades en tiempo real: BetOnline.ag – SummerSlam.

Si se cumplen estos pronósticos, Cody Rhodes continuará siendo Campeón Indiscutible, Gunther se convertirá en el nuevo Campeón Mundial de Peso Pesado, Liv Morgan retendrá el Campeonato Mundial Femenil, Nia Jax ganará el Campeonato Femenil y LA Knight se proclamará el siguiente Campeón de Estados Unidos. No serían resultados sorprendentes. Tampoco lo contrario. La verdad es que hasta ahora es un menú que luce de maravilla y con el que cualquier cosa puede suceder.

¿Te gustaría que estos fueran los ganadores de los combates o tienes otros favoritos?

Camino a un nuevo episodio de WWE SmackDown, no te pierdas nada de lo que ha ocurrido en WWE RAW y NXT esta semana: