WWE SUMMERSLAM 2025 .— En la segunda noche de SummerSlam, Cody Rhodes cobrará su oportunidad titular obtenida al ganar el torneo King of the Ring. Dicha oportunidad significa su revancha de WrestleMania ante John Cena, quien le ganó a la mala en aquel evento. Rhodes llega dispuesto a todo, y más le vale que lo esté, pues la modalidad del encuentro será la de Street Fight, así que casi todo estará permitido. ¿Podrá Rhodes recuperar el Campeonato Indisputable WWE y de paso arruinarle a Cena su gira de retiro? La acción de WWE se emite desde el MetLife Stadium, en East Rutherford, New Jersey.

WWE SummerSlam 2025