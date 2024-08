El COO de WWE, «The King of Kings» Triple H habla del futuro de SummerSlam al término de la edición 2024 del evento premium durante la conferencia de prensa. Recordemos que hace unos meses se anunció oficialmente que en 2026 el show será de dos noches.

► WWE SummerSlam 2024, ¿última vez de una sola noche?

«Por favor, tomémoslo paso a paso [risas]. ¿Quién sabe lo que depara el futuro? Pero creo que, incluso esta noche, viendo este SummerSlam, una cartelera de siete combates dura casi cuatro horas, y aún había muchas cosas que podríamos haber incluido en esto. Algunas personas dicen, ‘Bueno, ¿por qué no estuvo eso en el evento?’ Bueno, porque habría durado ocho horas, y todavía necesitas cosas para Raw, todavía necesitas contenido para SmackDown. Aún necesitas todo eso.

«Conforme seguimos creciendo, lo haremos paso a paso. ¿Es este el último SummerSlam que ves que es de una sola noche? Creo que sí, pero veremos hacia dónde va a largo plazo. Estoy emocionado por esa oportunidad.»

«En cuanto a otros eventos premium en vivo (PLEs) yendo en esa dirección, nunca puedes decir ‘esto es lo que hacemos’, y luego eso es fijo y eso es lo que hacemos. Si miras atrás cinco años, ¿quién habría pensado que estaríamos haciendo WrestleManias de dos noches? Y no solo WrestleManias de dos noches, sino también SummerSlams de dos noches. Así que ya veremos. Veremos hacia dónde va.

«Esa es una parte importante de hacia dónde vamos, pero una parte importante de hacia dónde vamos también es llevar estos eventos alrededor del mundo. Somos realmente una compañía global. No hay lugar donde WWE no se vea, no hay lugar donde no tengamos una gran base de fanáticos.

«Queremos llevar WWE al mundo, no solo ser vistos como una compañía con base en EE.UU., sino que se vea en todas partes. Queremos estar literalmente en todas partes y ser tan grandes como podamos en todas partes. Así que siempre es una especie de objetivo en movimiento, pero hace que sea un viaje increíblemente emocionante, así que estoy emocionado.»

