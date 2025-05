WWE sugiere cuatro nombres de AAA que lucharían en Worlds Collide

La gran noticia que se robó los focos durante el fin de semana de WrestleMania 41 fue que AAA ahora pertenece a WWE. Pero hubo otro anuncio de importante envergadura, directamente relacionado con esta controversial adquisición.

Como estreno oficial de esta nueva etapa en AAA, el sábado 7 de junio se celebrará Worlds Collide, desde el KIA Forum de Los Ángeles (California, EEUU) a partir de las 3 pm ET. ¿Por qué esta hora tan temprana? Porque ese mismo día, a las 7 pm ET, desde el Intuit Dome de Los Ángeles (California, EEUU), WWE presentará otro evento premium, Money in the Bank.

► WWE AAA, día 1

Los boletos para Worlds Collide ya salieron a la venta (junto con los de Money in the Bank), pero a dos meses vista, muchos se preguntan qué gladiadores habituales de AAA tendrán implicación en la cita. Y como primer «tease», hubo promo durante el más reciente episodio de EVOLVE, en la que aparecen cuatro conocidos nombres: Hijo del Vikingo, Pagano, Laredo Kid y La Parka (su reciente y tercera encarnación).

Aunque no con un combate propiamente dicho, Vikingo ya debutó en el producto de WWE, confrontando a El Grande Americano durante el duelo que este disputó contra Rey Fénix en WrestleMania 41 y luego ayudando al ex-AEW a volver a vestidores. Por ende, tal vez Vikingo y El Grande Americano se batan el cobre en Worlds Collide.

Mientras, una década atrás Laredo Kid vio acción en forma de «dark match» del episodio de Main Event del 8 de abril de 2015, si bien lo hizo bajo la identidad de «Tony Guevara», acompañado de Sammy Guevara, hoy «All Elite». Teóricamente, Laredo Kid está bajo contrato con TNA.

Por su parte, Pagano y La Parka tendrían su estreno bajo los focos de AAA.