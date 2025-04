Por estas fechas en cualquier otro año, WWE ya habría dado cuenta de todo el cartel de un Stand & Deliver. Pero en 2025 la semana de WrestleMania se hará esperar un poco, y durante el más reciente episodio de NXT conocimos los primeros encuentros que hay preparados para el especial que tiene en agenda la marca dorada.

Como ya compartió mi compañero Apolo Valdés, tres luchadores pugnarán por el Campeonato NXT bajo Triple Amenaza. Oba Femi, monarca, buscará defender su estatus ante Trick Williams y Je’Von Evans, luego de un segmento donde todos compartieron ring y acabaron por ser víctimas de un ataque de Darkstate, grupo que luchará contra Femi, Williams y Evans el próximo martes.

Mientras, Stephanie Vaquer dejó vacante el Campeonato Femenil Norteamericano NXT en pos de que este fuese defendido con mayor frecuencia. Así que para determinar nueva monarca habrá lucha de escaleras en Stand & Deliver con seis contendientes. Zaria y Kelani Jordan fueron las primeras confirmadas, luego de vencer a Lash Legend y Roxanne Pérez, respectivamente.

El sábado 19 de abril, a partir de la 1 pm ET, se celebrará WWE Stand & Deliver, desde la T-Mobile Arena en Las Vegas (Nevada, EEUU). He aquí su cartel provisional.

