WWE solicita registrar el término ‘Grande Americano’

La WWE suele registrar términos como parte de su estrategia para proteger nombres de Superestrellas, eventos, eslóganes o posibles proyectos futuros.

► Grande Americano

El 13 de marzo, la empresa presentó una solicitud de marca registrada para «Grande Americano», un nombre que aún no se ha vinculado a ningún luchador o producto específico. Aunque no hay detalles oficiales sobre su uso, este tipo de registros suelen anticipar nuevos personajes, shows, merchandising o iniciativas dentro de la compañía. Parece claro que tiene relación con Chad Gable y su reciente aparición en Monday Night Raw enmascarado para ayudar a The New Day a vencer a Rey Mysterio y Dragon Lee como parte de su rivalidad con los enmascarados y su búsqueda de conocer las artes de la lucha libre mexicana para poder lidiar con ellos.

La descripción dice así:

Servicios de entretenimiento, es decir, exhibiciones y presentaciones de lucha libre profesional realizadas en vivo y a través de medios de transmisión, incluyendo televisión y radio, así como por internet o servicios comerciales en línea; provisión de noticias e información sobre lucha libre a través de una red informática global; suministro de información en los campos de los deportes y el entretenimiento mediante un portal de comunidad en línea; gestión de un sitio web con información sobre entretenimiento deportivo; servicios de clubes de fans, es decir, organización de eventos deportivos en el ámbito de la lucha libre para miembros del club de fans; organización de eventos de entretenimiento social con fines recreativos para miembros del club de fans de lucha libre; provisión de boletines informativos en línea en los ámbitos del entretenimiento deportivo; diarios en línea, es decir, blogs, en el campo del entretenimiento deportivo.