SNME: Paige y Brie Bella vencieron a Nia Jax y Lash Legend y retuvieron el Campeonato Femenil de Parejas WWE

Esta noche, en la cuarta lucha de WWE Saturday Night’s Main Event (SNME), vimos cómo Paige y Brie Bella lograron vencer al poderoso equipo de Nia Jax y Lash Legend para retener el Campeonato Femenil de Parejas WWE.

► Así fue la gran victoria de Paige y Brie Bella en WWE Saturday Night’s Main Event (SNME)

La campana sonó y Nia Jax atacó rápidamente a Paige, pero esta reaccionó y le dio rodillazo a la cara y dio paso a Brie Bella, quien voló con puñetazos desde dos esquineros difernetes.

El segundo intento no pudo conectarlo, pues Jax la tomó en el aire y la azotó de espaldas contra la lona, para una cuenta en dos segundos.

Lash Legend entró al ring, pero Brie le dio patadotas a la cara… luego, Brie evitó una patada, se deslizó en la lona y dio relevo a Paige.

Con doble codebreaker, las campeonas atacaron a Lash Legend, pero la cuenta ni a uno llegó.

Jax golpeó en la nuca a Paige y Legend le dio una patada frontal a la cara; luego, le dio golpes con el antebrazo y la cuenta llegó a dos.

Con tacleadas de hombro, Lash Legend atacó a Paige. Y le cayó encima con splash, pero la cuenta llegó solo a dos. Jax tomó el relevo.

Jax le dio machetazo al pecho a Page; luego, le hizo adormecedora y le dio relevo a Legend, quien con lazo al cuello logró cuenta en dos sobre la británica.

Jax luego aplastó en el esquinero a Paige; en el otro esquinero le dio lazo al cuello. Y otro relevo corto para seguirla dominando, pero Paige le movió las sogas y la sacó del ring; aunque Paige se quedó quieta, no pudo ir a buscar el relevo y las retadoras se reacomodaron.

Paige mandó de cara contra el poste del esquinero a Jax y Brie Bella entró volando con tremendas patadas voladoras; luego, le dio varias YES! Kicks al pecho.

Jax luego elevó en el aire a Brie y le dio un cabezazo, para hacerle una samoan drop y luego, Legend voló con plancha sobre Brie, pero no la cubrió, le dio relevo corto a Jax.

Legend y Jax se unieron para que Jax le cayera encima con tremenda guillotina a Brie, pero no pudo capitalizar; la cuenta de tres no prosperó.

Paige entró con plancha sobre Jax, pero esta la tomó en el aire, aunque con una rana y con Brie sosteniendo el trasero de Paige con su pierna para que Jax no la echara para atrás, lograron la victoria y retener el título.