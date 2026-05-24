SNME: Logan Paul y Austin Theory vencieron a Montez Ford y Angelo Dawkins para retener el Campeonato Mundial de Parejas WWE

Esta noche, en la quinta lucha de WWE Saturday Night’s Main Event, vimos cómo «The Maverick» Logan Paul y Austin Theory lograron vencer a Montez Ford y Angelo Dawkins, de The Street Profits, para retener el Campeonato Mundial de Parejas WWE.

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Montez Ford y Austin Theory comenzaron la lucha intercambiando llaves hasta que Ford sorprendió con rodada a espaldas para una cuenta cercana a tres. Theory respondió dominando con un candado a la cabeza y varias tacleadas de hombro.

Logan Paul recibió el relevo y retó a Ford a una prueba de fuerza, aunque terminó castigándolo con una patada y otro candado al cuello. Ford reaccionó con patadas voladoras antes de darle el relevo a Angelo Dawkins.

The Street Profits tomaron el control conectando azotones de cara contra la lona sobre Logan y Theory, luego Ford derribó a Theory por encima de la tercera cuerda mientras Dawkins sacaba a Logan de la ceja del ring.

Logan y Theory intentaron abandonar la lucha caminando hacia backstage, pero The Street Profits los obligaron a regresar al ring. Dawkins dominó a Logan con un splash giratorio en el esquinero y una patada enzuigiri para una cuenta de dos.

Logan reaccionó con un uppercut y junto a Theory comenzaron a aislar a Dawkins. Theory conectó un súplex y Logan continuó el castigo con una llave al cuello. Dawkins intentó llegar al relevo, aunque Logan lo frenó con un lazo al cuello.

Theory siguió castigando a Dawkins hasta que este logró apartarlo y derribar a Logan hacia ringside. Logan evitó el relevo jalando a Ford de la ceja del ring, pero poco después Dawkins sorprendió a Theory con una desnucadora mientras Logan recibía un DDT.

Ford finalmente recibió el relevo y entró encendido con un codazo desde la tercera cuerda, un powerslam y un moonsault para una cuenta en dos segundos. Logan luego conectó un Buckshot Lariat sobre Ford para otra cuenta en dos.

The Street Profits reaccionaron con un súpléx y un doomsday device sobre Theory, aunque Logan rompió la cuenta. Ford luego se lanzó sobre Logan con un tope suicida por encima del poste del ring.

Bron Breakker apareció inesperadamente, pero Ford logró esquivarlo y Dawkins lo derribó con una tacleada de hombro. Dawkins y Ford estuvieron cerca de ganar tras un frog splash, aunque Paul Heyman puso el pie de Theory sobre la cuerda para detener la cuenta.

Logan finalmente atacó a Ford cuando se lanzaba desde la escalera metálica. Le dio tremendo derechazo ilegal con la manopla en la quijada. Dawkins respondió lanzándose sobre Logan hacia ringside, pero Theory aprovechó para cubrir a Ford y conseguir la victoria.

Después de la lucha, Bron Breakker regresó al ring y destrozó tanto a Dawkins como a Ford con dos spears. Logan Paul, Austin Theory y Bron Breakker terminaron la función posando juntos, dominando todo, con Paul Heyman detrás de ellos.