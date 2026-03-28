WWE SmackDown: Tiffany Stratton cayó ante Giulia

Esta noche, en la tercera lucha de WWE SmackDown, vimos cómo Tiffany Stratton se enfrento a Giulia, quien logró sorprenderla y vencerla.

► Momentos clave

La campana sonó y ambas entraron en toma de réferi... Stratton arrojó a Giulia de cara contra todos los cuatro esquineros, pero la italiana se marchó del ring a reagrupar ideas junto con Kiana James fuera del encordado.

Stratton luego quería meter a Giulia de regreso al ring, pero Giuilia le dio varios derechazos.

El final de la lucha llegó cuando Stratton atacó a Giulia con un swanton bomb, luego, James distrajo a Stratton cuando quería rematarla con su Prettiest Moonsault Ever, y Giulia con rodada a espaldas venció.