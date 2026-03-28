WWE SmackDown: Sami Zayn, NUEVO Campeón de los Estados Unidos tras vencer a Carmelo Hayes

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Sami Zayn Campeón de los Estados Unidos WWE DESTACADAS SÚPER LUCHAS

Esta noche, en la cuarta lucha de SmackDown presentada por WWE, vimos cómo Carmelo Hayes cayó ante Sami Zayn, quien se consagró como NUEVO Campeón de los Estados Unidos WWE.

► Momentos clave

Carmelo Hayes vs Sami Zayn en WWE SmackDown 27 de marzo 2026
Carmelo Hayes vs Sami Zayn en WWE SmackDown 27 de marzo 2026

La campana sonó y, tras una corta toma de réferi, Zayn endemoniado, le dio varios machetazos al pecho a Hayes y lo atacó con lazo al cuello, para llevarlo al esquinero y darle más raquetazos.

Hayes reaccionó y atacó al canadiense con patada enzuigiri y con una guillotina desde la segunda cuerda.

Sin embargo, Zayn reaccionó y lo dominó durante comerciales, atacándolo con un DDT.

Zayn luego fue atacado con un The First 48 de parte de Hayes… Zayn atacó luego a Hayes con un tremendo powerbomb, y la cuenta llegó solo a dos.

Zayn no pudo conectar su Helluva Kick, pero sí le hizo un súperplex desde lo alto del esquinero a Hayes.

Zayn atacó con un Michinoku Driver a Hayes y casi lo vence... Zayn atacó a Hayes con un Sunset Flip Powerbomb y también casi lo derrota.

Más adelante, Hayes recibió una superkick, pero evitó una Helluva Kick y casi gana con su The First 48.

Zayn de nuevo aplicó otro poderoso powerbomb sobre Hayes. Trick Williams se paró de la mesa de comentaristas y le pasó a Zayn el título para que lo usara.

Pero Zayn le dio el título al réferi y este lo dejó fuera del encordado, lo cual aprovechó Williams para tratar de intervenir.

Sami Zayn sacó del ring con derechazos a Trick Williams y pese a toda esta distracción, sí le pudo conectar una tremenda Helluva Kick a Carmelo Hayes para ganar la lucha por cuenta de tres.

► ¿Y ahora qué?

Tras la lucha, Sami Zayn celebró tras bambalinas... pero se encontró con Nick Aldis, y le dijo estar muy molesto por la interferencia de Williams en su lucha.

Finalmente, Nick Aldis le dijo a Sami Zayn que defenderá el Campeonato de los Estados Unidos WWE ante Trick Williams en WrestleMania 42 Las Vegas.

LA LUCHA SIGUE...
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X.com/WilliamLuchas - Redactor, editor, columnista y coberturas desde 2010

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