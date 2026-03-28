WWE SmackDown: Rhea Ripley atacada por Jade Cargill y secuaces

Esta noche, la segunda lucha de WWE SmackDown fue bastante interesante. B-FAB se enfrentó a Rhea Ripley, pero todo era un acto kamikaze para poder atacar a la australiana.

► Momentos clave

Antes de la lucha, Ripley apareció y dijo que no esperaba integridad de Cargill, y qué bien que estaba en lo cierto.

Ripley dijo que de Cargill esperaba que hiciera todo para no tener que ensuciarse las manos, y que, por eso, estaba usando a Michin y B-FAB para que no llegue a WrestleManira 42.

La lucha fue muy rápida; Ripley y B-FAB se empezaron a dar con todo y Cargill rápidamente se subió a la ceja del ring y le dio un derechazo a Ripley para causar la descalificación.

► ¿Y ahora qué?

Tras la lucha, Ripley buscó atacar a Cargill con un Riptide, pero B-FAB y Michin llegaron a auxiliarla y Cargill conectó a Ripley con su Jaded.