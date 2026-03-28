WWE SmackDown: Randy Orton venció a Matt Cardona | Atacó a Jelly Roll

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Randy Orton DESTACADAS SÚPER LUCHAS

Esta noche, en la quinta lucha del SmackDown presentado por WWE, vimos una rápida lucha entre Randy Orton y Matt Cardona en el evento estelar.

► Momentos clave

Randy Orton vs Matt Cardona en WWE SmackDown 27 de marzo 2026
Randy Orton vs Matt Cardona en WWE SmackDown 27 de marzo 2026

Esta lucha nació no solo por lo ocurrido entre ellos, el fuerte ataque de Orton tras bambalinas a Cardona la semana pasada, sino porque Cardona quería venganza al inicio del show y se decretó la lucha.

Pero, a Cardona le fue muy mal y Orton lo dominó en el combate, pese a que le conectó su Rough Ryder.

Cardona tenía un brazo lastimado y se mermó mucho… Orton lo remató con un RKO para ganar fácilmente.

► ¿Y ahora qué?

Tras la lucha, Cody Rhodes llegó a la arena en medio de gente de seguridad y Jelly Roll, amigo tanto de Orton como de Rhodes.

Ni Nick Aldis ni la seguridad o réferis podían hacer algo, ambos quedaron frente a frente y empezaron a darse con todo en el ring.

Jelly Roll finalmente medió, la seguridad los apartó, pero, de la nada, Orton golpeó a los de seguridad y dejó tendido en la lona a Jelly Roll tras tremendo RKO. Todo, cada vez más que listo para WrestleMania 42, en donde Cody Rhodes defenderá el Campeonato WWE ante Randy Orton.

Cody Rhodes y Randy Orton en WWE SmackDown 27 de marzo 2026
Cody Rhodes y Randy Orton en WWE SmackDown 27 de marzo 2026
LA LUCHA SIGUE...
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X.com/WilliamLuchas - Redactor, editor, columnista y coberturas desde 2010

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