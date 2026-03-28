WWE SmackDown: Randy Orton venció a Matt Cardona | Atacó a Jelly Roll

Esta noche, en la quinta lucha del SmackDown presentado por WWE, vimos una rápida lucha entre Randy Orton y Matt Cardona en el evento estelar.

► Momentos clave

Esta lucha nació no solo por lo ocurrido entre ellos, el fuerte ataque de Orton tras bambalinas a Cardona la semana pasada, sino porque Cardona quería venganza al inicio del show y se decretó la lucha.

Pero, a Cardona le fue muy mal y Orton lo dominó en el combate, pese a que le conectó su Rough Ryder.

Cardona tenía un brazo lastimado y se mermó mucho… Orton lo remató con un RKO para ganar fácilmente.

► ¿Y ahora qué?

Tras la lucha, Cody Rhodes llegó a la arena en medio de gente de seguridad y Jelly Roll, amigo tanto de Orton como de Rhodes.

Ni Nick Aldis ni la seguridad o réferis podían hacer algo, ambos quedaron frente a frente y empezaron a darse con todo en el ring.

Jelly Roll finalmente medió, la seguridad los apartó, pero, de la nada, Orton golpeó a los de seguridad y dejó tendido en la lona a Jelly Roll tras tremendo RKO. Todo, cada vez más que listo para WrestleMania 42, en donde Cody Rhodes defenderá el Campeonato WWE ante Randy Orton.