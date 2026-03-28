WWE SmackDown: Nikki Bella y Brie Bella vencieron Alexa Bliss y Charlotte Flair

Esta noche, en la primera lucha presentada por WWE en SmackDown, vimos una buena lucha por equipos entre Nikki Bella y Brie Bella, quienes vencieron a las poderosas Alexa Bliss y Charlotte Flair.

► Momentos clave

Con la presencia de Lash Legend y Nia Jax, las Campeonas de Parejas WWE, en ringside, la lucha empezó con Flair atacando con tacleada de hombro a Bella.

Nikki atacó a Flair y le dio paso a Brie, quien le dio luego fuertes golpes al pecho, Flair reaccionó y mandó de cara contra el esquinero a Brie.

Bliss entró y Flair la ayudó a que le diera patadas voladoras a Brie, quien luego la hizo caer con una zancadilla y el toque de espaldas llegó solo a dos.

Durante comerciales, Brie atacó el brazo de Bliss y Nikki también le hizo daño con patadas al brazo.

Brie y Nikki atacaron a Bliss al unísono, pero la cuenta llegó solo a dos.

Flair luego reaccionó con fiereza y atacó con machetazos al pecho a The Bella Twins… Bliss reaccionó y atacó con blockbuster a Nikki.

Nikki y Brie atacaron a Bliss con combinación de lazo al cuello y rompe espinas dorsal; Brie le hizo el toque de espaldas, pero la cuenta llegó a dos.

Brie sorprendió a Bliss con rodada a espaldas; esta se la devolvió, pero Lash Legend atacó a Bliss mientras el réferi estaba distraído… Brie Bella aprovechó y se llevó la lucha con una rodada a espaldas sobre Bliss.

► ¿Y ahora qué?

Tras la lucha, una gran riña entre todas se dio. Hasta Bayley y Lyra Valkyria aparecieron y atacaron con patadas voladoras a Jax… Flair luego atacó a Brie también y así terminó el segmento. The Bella Twins dijeron tras bambalinas a Flair y Bliss que harán lo que sea para ser campeonas.