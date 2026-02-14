SmackDown: MFT vencieron a Carmelo Hayes, Shinsuke Nakamura, Matt Cardona y más

Esta noche en SmackDown hubo una gran lucha de cinco contra cinco. Originalmente, Carmelo Hayes iba a darle a Ilja Dragunov una oportunidad por el Campeonato de los Estados Unidos WWE, pero Solo Sikoa apareció para decir que no estaba de acuerdo.

► Momentos clave

Dragunov dijo que parecía que Sikoa y sus muchachos de MFT querían buscar pelea, así que ellos estaban listos.

MFT se metió al ring y le dieron una paliza a Carmelo y Dragunov. Matt Cardona y Apollo Crews, quienes quieren el título de Carmelo, aparecieron para ayudarlo.

Pero, no fue hasta que Shinsuke Nakamura llegó al ring que se nivelaron las cargas, y Nick Aldis ordenó este combate.

La lucha empezó con Tama Tonga y luego con Talla Tonga, atacando y dominando a Cardona, quien logró con un destrozacaras sobre Tama poder darle el relevo a Dragunov.

El ruso llegó y logró darle patadas a Tama Tonga, hasta que este lo sacó del esquinero cuando quería volar y cayó de mala manera. Talla Tonga casi le arranca la cabeza con un fuerte lazo al cuello.

El final de la lucha llegó cuando Tama Tonga atacó a Carmelo con su Cut Throat para ganar la lucha por cuenta de tres.

► ¿Y ahora qué?

Aldis prometió que luego mirará qué pasará con la lucha titular entre Hayes y Dragunov. Deberían hacer un combate entre varios, pues hay ya varios que quieren destronar a Hayes.