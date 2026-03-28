WWE SmackDown: Jelly Roll venció a Kit Wilson

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Jelly Roll DESTACADAS SÚPER LUCHAS

Esta noche, en la tercera lucha de SmackDown, presentada por WWE, vimos cómo Kit Wilson tomó el micrófono y dijo que tenía que defender su honor y el honor de su mamá, luego de los insultos de Jelly Roll la semana pasada en SmackDown.

► Momentos clave

Jelly Roll y Kit Wilson en WWE SmackDown 27 de marzo 2026
Jelly Roll y Kit Wilson en WWE SmackDown 27 de marzo 2026

Wilson luego leyó otro poema y atacó a traición a Jelly Roll. La campana sonó y Wilson le dio un golpe con el antebrazo a Roll en la esquina.

Roll evitó unas patadas voladoras y castigó a Wilson con una guillotina. El cantante de country arrojó a Wilson fuera del ring por encima de la tercera.

Pero, Wilson lo atacó de nuevo a traición cuando Roll se subía al ring… Wilson le dio derechazos a Roll, pero este lo sorprendió con un duro súplex de estómago contra estómago.

Ambos intercambiaron derechazos; Wilson voló desde la segunda cuerda, pero Roll lo tomó en el aire y lo atacó con un scoop powerslam contra la lona y casi gana.

Jelly Roll luego tomó el libro de poesía de Wilson; este evitó un golpe con el libro y atacó con desnucadora giratoria a Roll.

Jerry sorprendió evitando aquí la cuenta de tres y atacó a Wilson con un chokeslam y sí logró ahí ganar por cuenta de tres.

► ¿Y ahora qué?

Tras la lucha, Jelly Roll celebró y se llevó a su hijo desde ringside al backstage.

LA LUCHA SIGUE...
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X.com/WilliamLuchas - Redactor, editor, columnista y coberturas desde 2010

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