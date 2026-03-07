WWE SmackDown: Hijo de Dr. Wagner Jr. debutó, pero cayó ante Carmelo Hayes

Esta noche, en la primera lucha de SmackDown, vimos el debut en el elenco estelar de WWE del talentoso luchador mexicano, Hijo de Dr. Wagner Jr.

► Momentos clave

La tercera generación de los Wagner, el portador de La máscara más bonita, Hijo de Dr. Wagner Jr., debutó esta noche en WWE SmackDown respondiendo el reto abierto de Carmelo Hayes por el Campeonato de los Estados Unidos WWE… Con patadas voladoras mandó a Carmelo al esquinero y le hizo una bala de cañón; los fans lo apoyaron con ovaciones.

Recibió dos derechazos, pero pudo con una patada enzuigiri sacar a Carmelo del ring… Y le cayó encima con una linda bala de cañón… La cuenta llegó solo a uno… Con azotón contra la lona y patadas voladoras desde el esquinero, Wagner consiguió una cuenta en dos… Hayes reaccionó girando sobre la espalda del enmascarado y dándole patadas voladoras.

Hayes intentó un súplex, pero no pudo, así que logró una rodada a espaldas; la cuenta llegó a dos... Wagner lo azotó de cara contra la lona, pero falló un rodillazo y recibió patadas en la parte trasera de la espalda, para luego recibir una guillotina desde las sogas.

Carmelo voló con plancha cruzada fuera del ring y le cayó encima al enmascarado; todos los fans lo aplaudieron… Más adelante, tras intercambio de golpes, Hijo de Dr. Wagner Jr. atacó con powerbomb a su rival en dos ocasiones, pero Melo sobrevivió.

Hayes lo pateó, pero el enmascarado le dio un codazo giratorio… Melo evitó el Wagner Driver, pero fue pateado en la frente… Wagner voló desde el esquinero, solo para recibir un codebreaker de Melo… Aunque Melo ha ganado con su codebreaker, Wagner le sobrevivió… Y le dio un rodillazo a la cara en el esquinero.

Wagner se puso a Melo en los hombros y lo atacó con tremendo powerbomb giratorio, pero la cuenta llegó solo a dos. Finalmente, Carmelo Hayes retuvo con su movida, el Nothing But Net.

► ¿Y ahora qué?

Una muy buena lucha, gran debut de Hijo de Dr. Wagner Jr. Nada negativo qué resaltar, aunque sí hubo un punto en la lucha, antes de la guillotina de Melo, que parece ser que se confundieron y tuvieron que improvisar, pero lo hicieron bien, la salvaron.

Esperamos ver mucho más a Hijo de Dr. Wagner Jr. en el elenco estelar de WWE, sorprendió a los fans y muchos lo apoyaron y admiraron, le fue excelente en este aspecto y dio una buena lucha.