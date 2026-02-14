WWE SmackDown: En caos total terminó lucha entre Iyo Sky y Rhea Ripley ante Nia Jax y Lash Legend

Esta noche en la primera lucha de WWE SmackDown, vimos cómo Iyo Sky y Rhea Ripley defendieron con éxito el Campeonato Mundial de Parejas WWE ante Nia Jax y Lash Legend, aunque, sin victoria.

► Momentos clave

Mami entró al ring y con patadas voladoras sacó a Nia; luego, le dio dos lazos al cuello a Legend, quien logró evitar otro, pero no pudo castigar a Ripley.

Ripley fue a las sogas, buscó una corbata, pero Legend la tomó en el aire y evitó la caída… eso sí, poco después, con una corbata, Ripley sacó del ring a Legend y le hizo una DDT a Jax para casi ganar la lucha.

Iyo Sky tomó el relevo y quería lanzarse con su moonsault, pero Jax la golpeó por la espalda… Ripley luego cargó a Jax y la castigó con tremendo powerbomb.

Iyo Sky castigó a Nia Jax con su moonsault, le hizo el toque de espaldas, pero Legend envió a Ripley sobre Sky con un duro empujón y evitó la derrota.

Los fans corearon «¡Esto es asombroso!» Luego, Legend atacó a Iyo duro de cabeza contra la mesa de comentaristas.

Ripley se enojó y atacó de la misma manera a Legend; el réferi, inexplicablemente, mandó a sonar la campana.

► ¿Y ahora qué?

Nia Jax y Lash Legend ganaron, pero por descalificación, así que no cambió el título de manos. Legend le dio una patadota frontal a la cara a Ripley, y luego sacó una de las peligrosas mesas Slim Jim.

Ripley evitó con patadas que Jax se lanzara desde el esquinero para hacerle romper una mesa… Sky pateó a Jax y luego, con una plancha cruzada, la hizo caer de espaldas sobre la mesa y romperla.

A los pocos segundos, Legend hizo atravesar la barricada de protección a Rhea Ripley con una tacleada de hombro y todas quedaron lastimadas y recibiendo atención médica.

