WWE SmackDown: Chelsea Green, brutalmente atacada por Jade Cargill

Esta noche, en la más reciente edición de SmackDown, vimos cómo la actual Campeona de los Estados Unidos WWE y la mitad de los Campeones Mixtos de Parejas AAA, Chelsea Green, tuvo una gran celebración en el ring, en donde tuvo a Alba Fyre como su seguridad y las banderas de Canadá, Estados Unidos y México adornando un lujoso ring con alfombra auzl.

Chelsea dijo que no solo estaba allí para ser coronada y aplaudida por los fans, sino para empezar su segundo reinado como Campeona de los Estados Unidos WWE, siendo la primera en ganar el título y ahora, la mujer encargada de darle vida al cuarto reinado.

► Jade Cargill acabó con la celebración de Chelsea Green en WWE SmackDown

Chelsea Green no se quedó allí y dio que era la más grande Campeona Femenil en la historia de WWE, incluyendo los Estados Unidos y todo Norteamerica. Chelsea invitó al os fans a ponerse en pie y a ver cómo izaban las banderas y salía pirotecnia en su honor. Al empezar la cuenta de 10 para el espectáculo, su momento fue interrumpido.

La actual Campeona WWE, Jade Cargill, apareció y como tunra tormenta se metió al ring, en donde atacó con una botaza a la cara a Alba Fyre, además, evitó que Chelsea escapara del ring y fue atrapada por Cargill, quien la atacó con su Jaded. De forma graciosa, la pirotecnia que era para honrar a Chelsea Green salió mientras estaba tirada en la lona.