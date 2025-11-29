WWE SmackDown: Charlotte Flair venció a Asuka en gran lucha

Esta noche, en la más reciente edición de SmackDown, vimos cómo Asuka y Charlotte Flair, capitanas de los equipos que lucharán en el War Games femenil de Survivor Series 2025, dieron una lucha de un nivel increíble, de evento premium, para ver quién ganaba la ventaja para su equipo.

Charlotte empezó con una rápida tacleada de hombro y una patada a la cabeza de Asuka. Flair luego recibió una patada de regreso, aunque luego conectó una plancha cruzada desde la tercera cuerda. Asuka la sorprendió tras esto con una rodada a espaldas y casi gana, luego, le dio puñetazos y patadas, pero Flair la detuvo con una patadota frontal y casi gana.

► Así fue la victoria de Charlotte Flair sobre Asuka en SmackDown

El final llegó cuando Flair intentó su Figura Ocho, pero Asuka evitó la cruceta y la puso en su Asuka Lock. Flair logró una rodada a espaldas, que Asuka supo defender, pero, Flair aprovechó para conectar a Asuka con su Natural Selection, le hizo el toque de espaldas y se ganó la lucha y la ventaja para la War Games de Survivor Series.