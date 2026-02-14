SmackDown: Alexa Bliss venció a Giulia y Zelina Vega y clasifica a Elimination Chamber 2026

Esta noche, en la tercera lucha de SmackDown, vimos cómo Alexa Bliss logró vencer a Iyo Sky y Giulia para clasificar a la lucha de la Cámara de la Eliminación 2026.

► Momentos clave

Zelina con un súplex casi vence a Giulia, pero, luego, ya cansadas, en rodillas se empezaron a golpear hasta que se pusieron en pie. Intercambiaron poderosos golpes de derecha.

Giulia le dio varios rodillazos, Bliss se metió y Vega mandó a Giulia contra el poste del esquinero, donde se lastimó el pie derecho.

Bliss se encargó de Vega y se subió al esquinero, se lanzó con su Twisted Bliss, pero Giulia la recibió con rodillas en alto.

Vega atacó con su Code Red a Giulia y casi gana, de no ser por Bliss, quien evitó la tercera palmada del réferi.

Bliss tomó por el cuello a Vega; esta reaccionó, pero recibió un tremendo DDT. Giulia con un rodillazo a la cara de Alexa evitó la derrota.

Giulia con un tremendo azotón de espaldas contra la lona, casi gana, pero Zelina a tiempo salvó el combate.

El final llegó cuando Bliss sorprendió a Vega con su Sister Abigail DDT y logró ganar la lucha porque Giulia no llegó a tiempo a evitar la derrota. Charlotte Flair le regaló a Alexa unas lindas flores y una foto de ella con autógrafo y dedicatoria especial.

► ¿Y ahora qué?

El evento premium Elimination Chamber se realizará este sábado 28 de febrero.