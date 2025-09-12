WWE SMACKDOWN 9 DE SEPTIEMBRE 2025 .— Tiffany Stratton se dispone a defender el Campeonato Femenil WWE ante Jade Cargill en lo que será una revancha directa de la lucha que tuvieron en SummerSlam. En aquella ocasión, Stratton retuvo el título, lo que avivó la frustración de Cargill y alimentó la rivalidad. Este viernes, Cargill llega como contendiente legítima y con ganas de demostrar que puede reconquistar el oro. ¿Lo conseguirá? La acción de la marca azul de WWE se emite desde la Norfolk Scope Arena, en Norfolk, Virginia.
En mano a mano, Randy Orton enfrentará a Drew McIntyre.
Además, Brock Lesnar hará una aparición, de cara a su lucha ante John Cena en Wrestlepalooza.
WWE SmackDown 12 de septiembre 2025
La cobertura en vivo inicia a las 6:00 pm, hora del centro