La marca azul de WWE regresa este viernes 2 de enero de 2026 con un nuevo episodio de SmackDown, a transmitirse en vivo desde la Uber Arena, en Berlín, Alemania, y con difusión internacional en distintos canales y plataformas. El evento en México comenzará a las 18:00 horas (tiempo del centro).
► El pasado viernes en SmackDown
- Rhea Ripley, Iyo Sky, Charlotte Flair y Alexa Bliss vencieron a Asuka, Kairi Sane, Nia Jax y Lash Legend (** 1/2)
- Matt Cardona venció a Kit Wilson (** 1/2)
- CAMPEONATO DE LOS ESTADOS UNIDOS WWE: Carmelo Hayes (c) retuvo ante Johnny Gargano (*** 1/2)
- CAMPEONATO FEMENIL DE LOS ESTADOS UNIDOS WWE: Giulia se convirtió en la nueva campeona al vencer a Chelsea Green (c) (***)
- LUCHA DE AMBULANCIA: Damian Priest venció a Aleister Black (*** 1/2)
► Momentos clave
- Rhea Ripley, Iyo Sky, Charlotte Flair y Alexa Bliss vencieron a Asuka, Kairi Sane, Nia Jax y Lash Legend en un combate frenético desde el inicio. Las acciones se sucedieron con relevos rápidos y choques de estilos entre poder, técnica y vuelos. Iyo Sky cerró la lucha con un moonsault preciso para darle a su equipo una victoria contundente.
- Kit Wilson intentó imponer su arrogancia, pero fue sorprendido por la intensidad del renovado Matt Cardona. Cardona dominó el ritmo tras resistir el castigo inicial y conectar sus ofensivas clásicas. El Rough Ryder selló un regreso exitoso y emocional al ring de SmackDown.
- Johnny Gargano llevó el combate al terreno técnico, buscando desgastar al campeón con inteligencia. Carmelo Hayes respondió con explosividad y timing perfecto en los momentos clave. El Nothing But Net le permitió retener el título en una defensa de alto nivel.
- Chelsea Green intentó controlar el combate con experiencia y trampas tácticas. Giulia resistió, ajustó su ofensiva y aprovechó una distracción decisiva. Una combinación devastadora le dio la victoria y el campeonato, iniciando una nueva era.
- La lucha estelar fue una guerra física sin concesiones dentro y fuera del ring. Ambos utilizaron el entorno como arma en una escalada constante de violencia. Damian Priest culminó el castigo y encerró a Aleister Black en la ambulancia para una victoria definitiva.
► Cartelera WWE SmackDown 9 de enero de 2026
- CAMPEONATO INDISPUTABLE WWE – TRES ETAPAS DEL INFIERNO: Cody Rhodes (c) vs. Drew McIntyre.
- Los Wyatt Sicks (Uncle Howdy, Erick Rowan, Dexter Lumis y Joe Gacy) vs. Los MFTs (Solo Sikoa, Tama Tonga, Tonga Loa y JC Mateo o Talla Tonga).
- Trick Williams vs. Rey Fénix.
► ¿Dónde ver WWE SmackDown en vivo?
Fecha: viernes 9 de enero de 2026.
Horario (referencia): 13:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México).
Emisión internacional: EN VIVO desde Berlín (20:00 CET) vía Netflix.
Sede: Uber Arena, Berlín, Alemania.
|Región / Ciudad
|Hora local
|Plataforma / cómo verlo
|México — Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey
|13:00
|Netflix (EN VIVO)
|Centroamérica — Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica
|13:00
|Netflix (EN VIVO)
|Panamá
|14:00
|Netflix (EN VIVO)
|Colombia, Perú, Ecuador
|14:00
|Netflix (EN VIVO)
|Venezuela, Bolivia, Paraguay (Asunción)
|15:00
|Netflix (EN VIVO)
|Chile (Santiago)
|16:00
|Netflix (EN VIVO)
|Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia)
|16:00
|Netflix (EN VIVO)
|Puerto Rico, República Dominicana
|15:00
|Netflix (EN VIVO)
|Canadá — Toronto / Montreal (ET)
|14:00
|Netflix (EN VIVO)
|Reino Unido — Londres (GMT)
|19:00
|Netflix (EN VIVO)
|Alemania, España, Francia, Italia
|20:00
|Netflix (EN VIVO)
|Islas Canarias
|19:00
|Netflix (EN VIVO)
|India — Nueva Delhi
|00:30 (sábado)
|Netflix (EN VIVO)
|Japón — Tokio
|04:00 (sábado)
|Netflix (EN VIVO)
|Australia — Sídney
|06:00 (sábado)
|Netflix (EN VIVO)
|Nueva Zelanda — Auckland
|08:00 (sábado)
|Netflix (EN VIVO)
|Estados Unidos — Nueva York (ET)
|20:00
|USA Network (DIFERIDO)
|Estados Unidos — Chicago (CT)
|19:00
|USA Network (DIFERIDO)
|Estados Unidos — Denver (MT)
|18:00
|USA Network (DIFERIDO)
|Estados Unidos — Los Ángeles (PT)
|17:00
|USA Network (DIFERIDO)