WWE SmackDown 9 de enero de 2026: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

Donde ver WWE SmackDown 9 de enero de 2026 | Cody Rhodes vs. Drew McIntyre

La marca azul de WWE regresa este viernes 2 de enero de 2026 con un nuevo episodio de SmackDown, a transmitirse en vivo desde la Uber Arena, en Berlín, Alemania, y con difusión internacional en distintos canales y plataformas. El evento en México comenzará a las 18:00 horas (tiempo del centro).

► El pasado viernes en SmackDown

  1. Rhea Ripley, Iyo Sky, Charlotte Flair y Alexa Bliss vencieron a Asuka, Kairi Sane, Nia Jax y Lash Legend (** 1/2)
  2. Matt Cardona venció a Kit Wilson (** 1/2)
  3. CAMPEONATO DE LOS ESTADOS UNIDOS WWE: Carmelo Hayes (c) retuvo ante Johnny Gargano (*** 1/2)
  4. CAMPEONATO FEMENIL DE LOS ESTADOS UNIDOS WWE: Giulia se convirtió en la nueva campeona al vencer a Chelsea Green (c) (***)
  5. LUCHA DE AMBULANCIA: Damian Priest venció a Aleister Black (*** 1/2)

► Momentos clave

► Cartelera WWE SmackDown 9 de enero de 2026

Cobertura y resultados WWE SmackDown 9 de enero de 2026 | Cody Rhodes vs. Drew McIntyre
WWE SmackDown 9 de enero de 2026.
  • CAMPEONATO INDISPUTABLE WWE – TRES ETAPAS DEL INFIERNO: Cody Rhodes (c) vs. Drew McIntyre.
  • Los Wyatt Sicks (Uncle Howdy, Erick Rowan, Dexter Lumis y Joe Gacy) vs. Los MFTs (Solo Sikoa, Tama Tonga, Tonga Loa y JC Mateo o Talla Tonga).
  • Trick Williams vs. Rey Fénix.

► ¿Dónde ver WWE SmackDown en vivo?

Fecha: viernes 9 de enero de 2026.
Horario (referencia): 13:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México).
Emisión internacional: EN VIVO desde Berlín (20:00 CET) vía Netflix.
Sede: Uber Arena, Berlín, Alemania.

Región / Ciudad Hora local Plataforma / cómo verlo
México — Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey 13:00 Netflix (EN VIVO)
Centroamérica — Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica 13:00 Netflix (EN VIVO)
Panamá 14:00 Netflix (EN VIVO)
Colombia, Perú, Ecuador 14:00 Netflix (EN VIVO)
Venezuela, Bolivia, Paraguay (Asunción) 15:00 Netflix (EN VIVO)
Chile (Santiago) 16:00 Netflix (EN VIVO)
Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia) 16:00 Netflix (EN VIVO)
Puerto Rico, República Dominicana 15:00 Netflix (EN VIVO)
Canadá — Toronto / Montreal (ET) 14:00 Netflix (EN VIVO)
Reino Unido — Londres (GMT) 19:00 Netflix (EN VIVO)
Alemania, España, Francia, Italia 20:00 Netflix (EN VIVO)
Islas Canarias 19:00 Netflix (EN VIVO)
India — Nueva Delhi 00:30 (sábado) Netflix (EN VIVO)
Japón — Tokio 04:00 (sábado) Netflix (EN VIVO)
Australia — Sídney 06:00 (sábado) Netflix (EN VIVO)
Nueva Zelanda — Auckland 08:00 (sábado) Netflix (EN VIVO)
Estados Unidos — Nueva York (ET) 20:00 USA Network (DIFERIDO)
Estados Unidos — Chicago (CT) 19:00 USA Network (DIFERIDO)
Estados Unidos — Denver (MT) 18:00 USA Network (DIFERIDO)
Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 17:00 USA Network (DIFERIDO)
