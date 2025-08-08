WWE SMACKDOWN 8 DE AGOSTO 2025 .— Cody Rhodes derrotó a John Cena en una brutal lucha callejera en SummerSlam, con lo cual recuperó el Campeonato Indisputable WWE. Con esa victoria, Rhodes vuelve a estar en la cima y vuelve a estar listo para recibir a sus próximos retadores. Por su parte, Cena, quien volvió al camino del bien, fue emboscado por Brock Lesnar, recibiendo una inesperada paliza. Tanto Rhodes como Cena estarán presentes en este episodio en el cual veremos las secuelas del evento más candente del verano. La acción de la marca azul de WWE se emite desde el Centre Bell, en Montreal, Quebec, Canadá.

WWE SmackDown 8 de agosto 2025

La cobertura en vivo inicia a las 6:00 pm, hora del centro