WWE SmackDown 7 de noviembre de 2025: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

La marca azul de WWE regresa este viernes 7 de noviembre de 2025 con un nuevo episodio de SmackDown, a transmitirse en vivo desde la Bon Secours Wellness Arena, en Greenville, South Carolina,  y con difusión internacional en distintos canales y plataformas. El evento en México comenzará a las 18:00 horas (tiempo del centro).

► El pasado viernes en SmackDown

  1. RETO ABIERTO POR EL CAMPEONATO DE LOS ESTADOS UNIDOS WWE: Ilja Dragunov retuvo ante Nathan Frazer (***)
  2. Carmelo Hayes venció a Kit Wilson (***)
  3. Alexa Bliss venció a Nia Jax (***)
  4. Tama Tonga y JC Mateo vencieron a Alex Shelley y Chris Sabin (***)

► Momentos clave

  • En el reto abierto por el Campeonato de los Estados Unidos ofrecido por Ilja Dragunov, el contendiente fue Nathan Frazer. Al final, Frazer falló una Phoenix Splash, y Dragunov aprovechó para aplicar powerbomb seguido del H-Bomb.
  • Carmelo Hayes derrotó a un Kit Wilson en papel de oportunista. Aunque Wilson dominó brevemente, Hayes se llevó la victoria tras enziugiri, superkick y su movimiento final, el First 48.
  • La lucha entre la poderosa Nia Jax y la astuta Alexa Bliss mezcló fuerza bruta con estrategia. Desde el inicio, Jax impuso su tamaño con una plancha en la esquina y un Samoan Drop que casi termina el combate. Bliss mantuvo la distancia con patadas y rodillazos. En un momento crítico, Charlotte Flair, aliada de Bliss, distrajo al réferi, lo que permitió que Alexa conectara patadas voladoras a las rodillas de Nia para luego rodarla a espaldas planas.

► Cartelera WWE SmackDown 24 de octubre de 2025

Cobertura y resultados WWE SmackDown 7 de noviembre de 2025 | Giulia vs. Chelsea Green
WWE SmackDown 7 de noviembre de 2025.
  • CAMPEONATO FEMENIL DE LOS ESTADOS UNIDOS: Giulia (c) vs. Chelsea Green
  • Nia Jax vs. Charlotte Flair
  • Rey Fénix vs. Tama Tonga
  • RETO ABIERTO POR EL CAMPEONATO DE LOS ESTADOS UNIDOS: Ilja Dragunov (c) vs. ????
  • Estará presente la nueva Campeona WWE, Jade Cargill
  • Estará presente el Campeón Indisputable WWE, Cody Rhodes
  • Estará presente Drew McIntyre

¿Dónde ver WWE SmackDown en vivo?

Fecha: viernes 7 de noviembre de 2025.
Horario (referencia): 19:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México).
Sede: Bon Secours Wellness Arena, Greenville, South Carolina.

Horarios y canales para ver WWE SmackDown

Región / Ciudad Hora local Plataforma / cómo verlo
México (CDMX, Guadalajara, Monterrey) 19:00 Netflix
Estados Unidos — Nueva York (ET) 21:00 USA Network
Estados Unidos — Chicago (CT) 20:00 USA Network
Estados Unidos — Denver (MT) 19:00 USA Network
Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 18:00 USA Network
Canadá — Toronto / Montreal 21:00 Sportsnet 360 / TSN
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica 19:00 Netflix
Panamá 20:00 Netflix
Puerto Rico, República Dominicana 21:00 Netflix
Colombia, Perú, Ecuador 20:00 Netflix
Venezuela, Bolivia, Paraguay (Asunción) 21:00 Netflix
Chile (Santiago) 22:00 Netflix
Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia) 22:00 Netflix
Reino Unido (Londres) 02:00 (día siguiente) Netflix
España (Madrid), Francia, Alemania, Italia 03:00 (día siguiente) Netflix / DAZN (mercados seleccionados)
Islas Canarias 02:00 (día siguiente) Netflix
India (Nueva Delhi) 06:30 (día siguiente) Sony Sports Network / SonyLIV
Filipinas (Manila) 09:00 (día siguiente) Tap Go / Netflix
Japón (Tokio) 10:00 (día siguiente) ABEMA / Netflix
Australia — Sídney 11:00 (día siguiente) Foxtel / Binge / Netflix
Nueva Zelanda — Auckland 13:00 (día siguiente) Sky NZ / Netflix
