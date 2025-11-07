WWE SmackDown 7 de noviembre de 2025: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

La marca azul de WWE regresa este viernes 7 de noviembre de 2025 con un nuevo episodio de SmackDown, a transmitirse en vivo desde la Bon Secours Wellness Arena, en Greenville, South Carolina, y con difusión internacional en distintos canales y plataformas. El evento en México comenzará a las 18:00 horas (tiempo del centro).
► El pasado viernes en SmackDown
- RETO ABIERTO POR EL CAMPEONATO DE LOS ESTADOS UNIDOS WWE: Ilja Dragunov retuvo ante Nathan Frazer (***)
- Carmelo Hayes venció a Kit Wilson (***)
- Alexa Bliss venció a Nia Jax (***)
- Tama Tonga y JC Mateo vencieron a Alex Shelley y Chris Sabin (***)
► Momentos clave
- En el reto abierto por el Campeonato de los Estados Unidos ofrecido por Ilja Dragunov, el contendiente fue Nathan Frazer. Al final, Frazer falló una Phoenix Splash, y Dragunov aprovechó para aplicar powerbomb seguido del H-Bomb.
- Carmelo Hayes derrotó a un Kit Wilson en papel de oportunista. Aunque Wilson dominó brevemente, Hayes se llevó la victoria tras enziugiri, superkick y su movimiento final, el First 48.
- La lucha entre la poderosa Nia Jax y la astuta Alexa Bliss mezcló fuerza bruta con estrategia. Desde el inicio, Jax impuso su tamaño con una plancha en la esquina y un Samoan Drop que casi termina el combate. Bliss mantuvo la distancia con patadas y rodillazos. En un momento crítico, Charlotte Flair, aliada de Bliss, distrajo al réferi, lo que permitió que Alexa conectara patadas voladoras a las rodillas de Nia para luego rodarla a espaldas planas.
► Cartelera WWE SmackDown 24 de octubre de 2025
- CAMPEONATO FEMENIL DE LOS ESTADOS UNIDOS: Giulia (c) vs. Chelsea Green
- Nia Jax vs. Charlotte Flair
- Rey Fénix vs. Tama Tonga
- RETO ABIERTO POR EL CAMPEONATO DE LOS ESTADOS UNIDOS: Ilja Dragunov (c) vs. ????
- Estará presente la nueva Campeona WWE, Jade Cargill
- Estará presente el Campeón Indisputable WWE, Cody Rhodes
- Estará presente Drew McIntyre
► ¿Dónde ver WWE SmackDown en vivo?
Fecha: viernes 7 de noviembre de 2025.
Horario (referencia): 19:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México).
Sede: Bon Secours Wellness Arena, Greenville, South Carolina.
Horarios y canales para ver WWE SmackDown
|Región / Ciudad
|Hora local
|Plataforma / cómo verlo
|México (CDMX, Guadalajara, Monterrey)
|19:00
|Netflix
|Estados Unidos — Nueva York (ET)
|21:00
|USA Network
|Estados Unidos — Chicago (CT)
|20:00
|USA Network
|Estados Unidos — Denver (MT)
|19:00
|USA Network
|Estados Unidos — Los Ángeles (PT)
|18:00
|USA Network
|Canadá — Toronto / Montreal
|21:00
|Sportsnet 360 / TSN
|Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica
|19:00
|Netflix
|Panamá
|20:00
|Netflix
|Puerto Rico, República Dominicana
|21:00
|Netflix
|Colombia, Perú, Ecuador
|20:00
|Netflix
|Venezuela, Bolivia, Paraguay (Asunción)
|21:00
|Netflix
|Chile (Santiago)
|22:00
|Netflix
|Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia)
|22:00
|Netflix
|Reino Unido (Londres)
|02:00 (día siguiente)
|Netflix
|España (Madrid), Francia, Alemania, Italia
|03:00 (día siguiente)
|Netflix / DAZN (mercados seleccionados)
|Islas Canarias
|02:00 (día siguiente)
|Netflix
|India (Nueva Delhi)
|06:30 (día siguiente)
|Sony Sports Network / SonyLIV
|Filipinas (Manila)
|09:00 (día siguiente)
|Tap Go / Netflix
|Japón (Tokio)
|10:00 (día siguiente)
|ABEMA / Netflix
|Australia — Sídney
|11:00 (día siguiente)
|Foxtel / Binge / Netflix
|Nueva Zelanda — Auckland
|13:00 (día siguiente)
|Sky NZ / Netflix