WWE SMACKDOWN 7 DE NOVIEMBRE 2025 .— Chelsea Green ha regresado a la senda del triunfo. Apenas conquistó, al lado de Ethan Page, el Campeonato de Parejas Mixtas AAA, y su siguiente objetivo es volver a convertirse en Campeona de los Estados Unidos, título del que fue primera portadora. Este viernes intentará recuperar lo que cree que por derecho le pertenece en una lucha ante la peligrosa Giulia. ¿Logrará salir del ring victoriosa o Giulia la pondrá en su lugar? La acción de la marca azul de WWE se emite desde la Bon Secours Wellness Arena, en Greenville, South Carolina.

Alexa Bliss logró derrotar a Nia Jax en su mano a mano de la semana pasada, pero en mucho ayudó que Charlotte Flair distrajera al réferi, así que ahora veremos el siguiente episodio de la rivalidad: Jax vs. Flair.

El mexicano Rey Fénix enfrentará en mano a mano al gigantesco Tama Tonga.

Además, Ilja Dragunov ofrecerá otro reto abierto por el Campeonato de los Estados Unidos.

WWE SmackDown 7 de noviembre 2025

La cobertura en vivo inicia a las 7:00 pm, hora del centro