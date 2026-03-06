WWE SmackDown 6 de marzo de 2026: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

por
Donde ver WWE SmackDown 6 de marzo de 2026 | Drew McIntyre vs. Cody Rhodes

La marca azul de WWE regresa este viernes 6 de marzo de 2026 con un nuevo episodio de SmackDown, a transmitirse en vivo desde el Moda Center, en Portland, Oregon.

► El pasado viernes en SmackDown

  1. Uncle Howdy venció a Solo Sikoa (** 1/2)
  2. Tiffany Stratton venció a Kairi Sane (****)
  3. Oba Femi venció a The Miz (*** 1/2)
  4. RETO ABIERTO POR EL CAMPEONATO DE LOS ESTADOS UNIDOS WWE: Carmelo Hayes (c) retuvo ante Matt Cardona (****)
  5. Jordynne Grace venció a Candice LeRae (** 1/2)
  6. CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL DE PAREJAS WWE: Lash Legend y Nia Jax vencieron a Rhea Ripley e Iyo Sky (c) (****)
  7. CLASIFICATORIA PARA ELIMINATION CHAMBER 2026: Logan Paul venció a Jacob Fatu (*** 1/2)

► Momentos clave

► Cartelera WWE SmackDown 6 de marzo de 2026

Cobertura y resultados WWE SmackDown 6 de marzo de 2026 | Drew McIntyre vs. Cody Rhodes
WWE SmackDown 6 de marzo de 2026.
  • CAMPEONATO INDISPUTABLE WWE: Drew McIntyre (c) vs. Cody Rhodes.
  • Cara a cara: Rhea Ripley vs. Jade Cargill.
  • Nia Jax y Lash Legend, las nuevas Campeonas de Parejas WWE, celebran.
  • Lucha de contendiente #1 al Campeonato de Parejas WWE.

► ¿Dónde ver WWE SmackDown en vivo?

Fecha: viernes 6 de marzo de 2026.
Horario (referencia): 19:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México).
Sede: Moda Center,  Portland, Oregon.

Región / Ciudad Hora local Plataforma / cómo verlo
México (CDMX, Guadalajara, Monterrey) 19:00 Netflix
Estados Unidos — Nueva York (ET) 21:00 USA Network
Estados Unidos — Chicago (CT) 20:00 USA Network
Estados Unidos — Denver (MT) 19:00 USA Network
Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 18:00 USA Network
Canadá — Toronto / Montreal 21:00 Sportsnet 360 / TSN
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica 19:00 Netflix
Panamá 20:00 Netflix
Puerto Rico, República Dominicana 21:00 Netflix
Colombia, Perú, Ecuador 20:00 Netflix
Venezuela, Bolivia, Paraguay (Asunción) 21:00 Netflix
Chile (Santiago) 22:00 Netflix
Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia) 22:00 Netflix
Reino Unido (Londres) 02:00 (día siguiente) Netflix
España (Madrid), Francia, Alemania, Italia 03:00 (día siguiente) Netflix / DAZN (mercados seleccionados)
Islas Canarias 02:00 (día siguiente) Netflix
India (Nueva Delhi) 06:30 (día siguiente) Sony Sports Network / SonyLIV
Filipinas (Manila) 09:00 (día siguiente) Tap Go / Netflix
Japón (Tokio) 10:00 (día siguiente) ABEMA / Netflix
Australia — Sídney 11:00 (día siguiente) Foxtel / Binge / Netflix
Nueva Zelanda — Auckland 13:00 (día siguiente) Sky NZ / Netflix

 

🏆 Lucha ⭐ Predicción 📊 Prob. 💭 Análisis
Campeonato Indisputable WWE
Drew McIntyre (c) vs. Cody Rhodes		 Cody Rhodes 55% WWE parece inclinarse por Rhodes  vs. Orton en WrestleMania en vez de confiar en McIntyre. Gane quien gane, se esperan intervenciones de Jacob Fatu y Sami Zayn.
Campeonato de Parejas WWE
Lucha de Contendientes #1		 Street Profits 60% Es el mejor momento para que reaparezcan después de cinco meses de ausencia. Otra opción es The Wyatt Sicks (otra vez).
Rhea Ripley vs. Jade Cargill
Cara a Cara		 Confrontación Terminará en un ataque mutuo que necesitará ser separado por seguridad, calentando su combate en WrestleMania.
LA LUCHA SIGUE...
Suscríbete para recibir un resumen diario de las últimas noticias.
icon
Al suscribirte confirmas estar de acuerdo con nuestra política de privacidad

- Amante de la lucha libre y las arte marciales mixtas - Autor en SuperLuchas desde el 2012 - ig: @robertomeregildo6

Archivo de artículos