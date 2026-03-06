La marca azul de WWE regresa este viernes 6 de marzo de 2026 con un nuevo episodio de SmackDown, a transmitirse en vivo desde el Moda Center, en Portland, Oregon.

Uncle Howdy venció a Solo Sikoa (** 1/2) Tiffany Stratton venció a Kairi Sane (****) Oba Femi venció a The Miz (*** 1/2) RETO ABIERTO POR EL CAMPEONATO DE LOS ESTADOS UNIDOS WWE: Carmelo Hayes (c) retuvo ante Matt Cardona (****) Jordynne Grace venció a Candice LeRae (** 1/2) CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL DE PAREJAS WWE: Lash Legend y Nia Jax vencieron a Rhea Ripley e Iyo Sky (c) (****) CLASIFICATORIA PARA ELIMINATION CHAMBER 2026: Logan Paul venció a Jacob Fatu (*** 1/2)

► Cartelera WWE SmackDown 6 de marzo de 2026

CAMPEONATO INDISPUTABLE WWE: Drew McIntyre (c) vs. Cody Rhodes.

Drew McIntyre (c) vs. Cody Rhodes. Cara a cara: Rhea Ripley vs. Jade Cargill.

Nia Jax y Lash Legend, las nuevas Campeonas de Parejas WWE, celebran.

Lucha de contendiente #1 al Campeonato de Parejas WWE.

► ¿Dónde ver WWE SmackDown en vivo?

Fecha: viernes 6 de marzo de 2026.

Horario (referencia): 19:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México).

Sede: Moda Center, Portland, Oregon.

Región / Ciudad Hora local Plataforma / cómo verlo México (CDMX, Guadalajara, Monterrey) 19:00 Netflix Estados Unidos — Nueva York (ET) 21:00 USA Network Estados Unidos — Chicago (CT) 20:00 USA Network Estados Unidos — Denver (MT) 19:00 USA Network Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 18:00 USA Network Canadá — Toronto / Montreal 21:00 Sportsnet 360 / TSN Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica 19:00 Netflix Panamá 20:00 Netflix Puerto Rico, República Dominicana 21:00 Netflix Colombia, Perú, Ecuador 20:00 Netflix Venezuela, Bolivia, Paraguay (Asunción) 21:00 Netflix Chile (Santiago) 22:00 Netflix Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia) 22:00 Netflix Reino Unido (Londres) 02:00 (día siguiente) Netflix España (Madrid), Francia, Alemania, Italia 03:00 (día siguiente) Netflix / DAZN (mercados seleccionados) Islas Canarias 02:00 (día siguiente) Netflix India (Nueva Delhi) 06:30 (día siguiente) Sony Sports Network / SonyLIV Filipinas (Manila) 09:00 (día siguiente) Tap Go / Netflix Japón (Tokio) 10:00 (día siguiente) ABEMA / Netflix Australia — Sídney 11:00 (día siguiente) Foxtel / Binge / Netflix Nueva Zelanda — Auckland 13:00 (día siguiente) Sky NZ / Netflix

🏆 Lucha ⭐ Predicción 📊 Prob. 💭 Análisis Campeonato Indisputable WWE

Drew McIntyre (c) vs. Cody Rhodes Cody Rhodes 55% WWE parece inclinarse por Rhodes vs. Orton en WrestleMania en vez de confiar en McIntyre. Gane quien gane, se esperan intervenciones de Jacob Fatu y Sami Zayn. Campeonato de Parejas WWE

Lucha de Contendientes #1 Street Profits 60% Es el mejor momento para que reaparezcan después de cinco meses de ausencia. Otra opción es The Wyatt Sicks (otra vez). Rhea Ripley vs. Jade Cargill

Cara a Cara Confrontación — Terminará en un ataque mutuo que necesitará ser separado por seguridad, calentando su combate en WrestleMania.