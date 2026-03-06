La marca azul de WWE regresa este viernes 6 de marzo de 2026 con un nuevo episodio de SmackDown, a transmitirse en vivo desde el Moda Center, en Portland, Oregon.
► El pasado viernes en SmackDown
- Uncle Howdy venció a Solo Sikoa (** 1/2)
- Tiffany Stratton venció a Kairi Sane (****)
- Oba Femi venció a The Miz (*** 1/2)
- RETO ABIERTO POR EL CAMPEONATO DE LOS ESTADOS UNIDOS WWE: Carmelo Hayes (c) retuvo ante Matt Cardona (****)
- Jordynne Grace venció a Candice LeRae (** 1/2)
- CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL DE PAREJAS WWE: Lash Legend y Nia Jax vencieron a Rhea Ripley e Iyo Sky (c) (****)
- CLASIFICATORIA PARA ELIMINATION CHAMBER 2026: Logan Paul venció a Jacob Fatu (*** 1/2)
► Momentos clave
- Uncle Howdy sorprendió a Solo Sikoa con Sister Abigail DDT para ganar la lucha. Después, fue atacado por miembros de MFT, perdiendo la lampara de Bray Wyatt que había recuperado.
- Tiffany Stratton conectó el World’s Prettiest Moonsault tras evitar el ataque en el esquinero de Kairi Sane, sellando la victoria.
- Oba Femi dominó de principio a fin, sellándolo con un Fall from Grace para la victoria sobre The Miz.
- Carmelo Hayes retuvo el título con su finish First 48 luego de que Matt Cardona lo dejase vulnerable con un Rough Ryder.
- Jordynne Grace dominó con un Pumphandle German Suplex para la victoria, aprovechando que Candice LeRae se distrae con Johnny Gargano en la mesa de comentaristas.
- Después de múltiples conteos fallidos, Lash Legend conectó su Lash Extension sobre Rhea Ripley para ganar el combate y coronar a Nia Jax & Lash Legend como nuevas Campeonas de Parejas.
- Jey Uso fuera tras un ataque misterioso, Logan Paul y Jacob Fatu lucharon por el último puesto en la Cámara de Eliminación. Drew McIntyre intervino atacando a Fatu, permitiendo que Paul cubriera para la victoria y obtuviera su lugar en el Elimination Chamber.
► Cartelera WWE SmackDown 6 de marzo de 2026
- CAMPEONATO INDISPUTABLE WWE: Drew McIntyre (c) vs. Cody Rhodes.
- Cara a cara: Rhea Ripley vs. Jade Cargill.
- Nia Jax y Lash Legend, las nuevas Campeonas de Parejas WWE, celebran.
- Lucha de contendiente #1 al Campeonato de Parejas WWE.
► ¿Dónde ver WWE SmackDown en vivo?
Fecha: viernes 6 de marzo de 2026.
Horario (referencia): 19:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México).
Sede: Moda Center, Portland, Oregon.
|Región / Ciudad
|Hora local
|Plataforma / cómo verlo
|México (CDMX, Guadalajara, Monterrey)
|19:00
|Netflix
|Estados Unidos — Nueva York (ET)
|21:00
|USA Network
|Estados Unidos — Chicago (CT)
|20:00
|USA Network
|Estados Unidos — Denver (MT)
|19:00
|USA Network
|Estados Unidos — Los Ángeles (PT)
|18:00
|USA Network
|Canadá — Toronto / Montreal
|21:00
|Sportsnet 360 / TSN
|Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica
|19:00
|Netflix
|Panamá
|20:00
|Netflix
|Puerto Rico, República Dominicana
|21:00
|Netflix
|Colombia, Perú, Ecuador
|20:00
|Netflix
|Venezuela, Bolivia, Paraguay (Asunción)
|21:00
|Netflix
|Chile (Santiago)
|22:00
|Netflix
|Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia)
|22:00
|Netflix
|Reino Unido (Londres)
|02:00 (día siguiente)
|Netflix
|España (Madrid), Francia, Alemania, Italia
|03:00 (día siguiente)
|Netflix / DAZN (mercados seleccionados)
|Islas Canarias
|02:00 (día siguiente)
|Netflix
|India (Nueva Delhi)
|06:30 (día siguiente)
|Sony Sports Network / SonyLIV
|Filipinas (Manila)
|09:00 (día siguiente)
|Tap Go / Netflix
|Japón (Tokio)
|10:00 (día siguiente)
|ABEMA / Netflix
|Australia — Sídney
|11:00 (día siguiente)
|Foxtel / Binge / Netflix
|Nueva Zelanda — Auckland
|13:00 (día siguiente)
|Sky NZ / Netflix