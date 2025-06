WWE SMACKDOWN 6 DE JUNIO 2025 .— A sólo un día de Money in the Bank, las competidoras de la lucha de escaleras en la que estará en juego el cotizado maletín con el contrato por el título harán alianzas en un encuentro de tercias. Rhea Ripley, Alexa Bliss y la recién llegada Stephanie Vaquer, unirán fuerzas de forma temporal para enfrentar a tres rivales igualmente letales: Naomi, Roxanne Pérez y Giulia. Seis luchadoras con estilos distintos, ambiciones compartidas y una sola meta en mente: llegar a Money in the Bank con el impulso necesario para conquistar el maletín. ¿Podrán coexistir esta noche… o la tensión estallará antes de tiempo? La acción de la marca azul de WWE se emite desde la Dignity Health Arena en Bakersfield, California.

Además de esta lucha estelar, se esperan los últimos movimientos estratégicos rumbo al Premium Live Event de este sábado. ¡SmackDown promete emociones fuertes!

WWE SmackDown 6 de junio 2025

La cobertura en vivo inicia a las 6:00 pm, hora del centro