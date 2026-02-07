WWE SMACKDOWN 6 DE FEBRERO 2026 .— SmackDown regresa a Estados Unidos tras Royal Rumble y tendrá como choque principal un duelo inédito entre dos antiguos referentes de NJPW: Shinsuke Nakamura y Tama Tonga. La lucha surgió después de un tenso encuentro tras bambalinas, donde Tonga se burló de la reciente derrota de Nakamura ante AJ Styles en Saturday Night’s Main Event, sugiriendo incluso que iniciara el ‘Shinsuke Sayonara Tour’. El japonés no cayó en provocaciones, pero dejó claro que sigue considerando a Tonga como un jovenzuelo. Con esto, quedó pactado su primer mano a mano dentro de WWE. La brutalidad de Tonga hará frente a la precisión técnica del Rey del Strong Style, en lo que será una oportunidad para ambos de reposicionarse en la marca azul en pleno camino hacia WrestleMania. La acción de la marca azul de WWE se emite desde el Spectrum Center, en Charlotte, North Carolina.

Además, están anunciadas apariciones de figuras importantes como Cody Rhodes, Randy Orton, Tiffany Stratton y Jade Cargill, quienes podrían definir nuevas rivalidades tras los sucesos de Royal Rumble y a unas semanas de Elimination Chamber.

WWE SmackDown 6 de febrero 2026

La cobertura en vivo inicia a las 7:00 pm, hora del centro

► La función abiró con el nuevo Campeón Indisputable WWE, Drew McIntyre, siendo brutalmente atacado a traición por Cody Rhodes.

► Cody Rhodes dijo que aunque quiere luchar ante Drew McIntyre en WrestleMania 42, no cree que el escocés llegue a WrestleMania porque le hará la vida imposible.

CODY RHODES ATTACKS DREW FROM BEHIND!#SmackDown pic.twitter.com/b4E1LisE82 — The Movement – Pro Wrestling (@TheMovementXx) February 7, 2026