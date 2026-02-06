La marca azul de WWE regresa este viernes 6 de febrero de 2026 con un nuevo episodio de SmackDown, a transmitirse en vivo desde el Spectrum Center, en Charlotte, North Carolina
► El pasado viernes en SmackDown
- CAMPEONATO DE LOS ESTADOS UNIDOS: Carmelo Hayes retuvo ante Rey Fénix (***)
- Charlotte Flair y Alexa Bliss vencieron a Liv Morgan y Roxanne Pérez (**)
- Axiom venció a Johnny Gargano (** 1/2)
- Ilja Dragunov venció a The Miz (***)
- Cody Rhodes, Sami Zayn, Randy Orton y Jey Uso vencieron por DQ a Bron Breakker, Bronson Reed, Austin Theory y Logan Paul (**)
► Momentos clave
- Carmelo Hayes conectó Nothing But Net a Rey Fénix para retener el título tras una lucha muy pareja, llena de maniobras aéreas de Fénix.
- Charlotte Flair y Alexa Bliss lograron una combinación exitosa, que incluyó Abigail DDT, para llevarse la victoria sobre Liv Morgan y Roxanne Pérez en un combate con distracciones constantes.
- Semanas atrás, Johnny Gargano le robó la máscara a Axiom, y en este episodio llegó la venganza. Axiom ganó con su finisher Golden Ratio.
- En un combate rápido, Ilja Dragunov dominó a The Miz con castigo físico constante y remató con su H-Bomb.
- Cody Rhodes, Sami Zayn, Randy Orton y Jey Uso se unieron para enfrentar a The Vision. Parecía victoria fácil para los consentidos, pero Drew McIntyre irrumpió, lo que provocó la descalificación.
► Cartelera WWE SmackDown 23 de enero de 2026
- Shinsuke Nakamura vs. Tama Tonga.
► ¿Dónde ver WWE SmackDown en vivo?
Fecha: viernes 6 de febrero de 2026.
Horario (referencia): 19:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México).
Sede: Spectrum Center, Charlotte, North Carolina.
|Región / Ciudad
|Hora local
|Plataforma / cómo verlo
|México (CDMX, Guadalajara, Monterrey)
|19:00
|Netflix
|Estados Unidos — Nueva York (ET)
|21:00
|USA Network
|Estados Unidos — Chicago (CT)
|20:00
|USA Network
|Estados Unidos — Denver (MT)
|19:00
|USA Network
|Estados Unidos — Los Ángeles (PT)
|18:00
|USA Network
|Canadá — Toronto / Montreal
|21:00
|Sportsnet 360 / TSN
|Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica
|19:00
|Netflix
|Panamá
|20:00
|Netflix
|Puerto Rico, República Dominicana
|21:00
|Netflix
|Colombia, Perú, Ecuador
|20:00
|Netflix
|Venezuela, Bolivia, Paraguay (Asunción)
|21:00
|Netflix
|Chile (Santiago)
|22:00
|Netflix
|Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia)
|22:00
|Netflix
|Reino Unido (Londres)
|02:00 (día siguiente)
|Netflix
|España (Madrid), Francia, Alemania, Italia
|03:00 (día siguiente)
|Netflix / DAZN (mercados seleccionados)
|Islas Canarias
|02:00 (día siguiente)
|Netflix
|India (Nueva Delhi)
|06:30 (día siguiente)
|Sony Sports Network / SonyLIV
|Filipinas (Manila)
|09:00 (día siguiente)
|Tap Go / Netflix
|Japón (Tokio)
|10:00 (día siguiente)
|ABEMA / Netflix
|Australia — Sídney
|11:00 (día siguiente)
|Foxtel / Binge / Netflix
|Nueva Zelanda — Auckland
|13:00 (día siguiente)
|Sky NZ / Netflix