La marca azul de WWE regresa este viernes 28 de noviembre de 2025 con un nuevo episodio de SmackDown, a transmitirse en vivo desde el Moody Center, en Austin, Texas, y con difusión internacional en distintos canales y plataformas. El evento en México comenzará a las 18:00 horas (tiempo del centro).
► El pasado viernes en SmackDown
- Jey Uso venció a Rusev (**)
- LA Knight venció a The Miz (** 1/2)
- Charlotte Flair venció a Asuka (***)
- COMBATE TRADICIONAL DE SURVIVOR SERIES: MFT vencieron a Team Sami Zayn (** 1/2)
► Momentos clave
- En el torneo Last Time Is Now, Rusev enfrentó a Jey Uso. El búlgaro impuso su físico, pero Jey encontró ritmo cuando parecía perdido. Esquivó la llave que buscaba rendirlo y lanzó una ráfaga de superkicks. Un Spear y una plancha sellaron la cuenta.
- Asuka enfrentóa Charlotte Flair buscando una ventaja para WarGames. A pesar de la fiereza de la japonesa, Flair culminó la lucha con Natural Selection.
- En la estelar, vimos una lucha estilo Survivor Series. Solo Sikoa. El líder de MFT se mantuvo firme mientras caían compañeros y rivales, convirtiéndose en el último sobreviviente gracias a su fortaleza inquebrantable.
► Cartelera WWE SmackDown 5 de diciembre de 2025
- FINAL DEL TORNEO LAST TIME IS NOW: LA Knight vs. Gunther.
► ¿Dónde ver WWE SmackDown en vivo?
Fecha: viernes 5 de diciembre de 2025.
Horario (referencia): 19:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México).
Sede: Moody Center, Austin, Texas.
Horarios y canales para ver WWE SmackDown
|Región / Ciudad
|Hora local
|Plataforma / cómo verlo
|México (CDMX, Guadalajara, Monterrey)
|19:00
|Netflix
|Estados Unidos — Nueva York (ET)
|21:00
|USA Network
|Estados Unidos — Chicago (CT)
|20:00
|USA Network
|Estados Unidos — Denver (MT)
|19:00
|USA Network
|Estados Unidos — Los Ángeles (PT)
|18:00
|USA Network
|Canadá — Toronto / Montreal
|21:00
|Sportsnet 360 / TSN
|Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica
|19:00
|Netflix
|Panamá
|20:00
|Netflix
|Puerto Rico, República Dominicana
|21:00
|Netflix
|Colombia, Perú, Ecuador
|20:00
|Netflix
|Venezuela, Bolivia, Paraguay (Asunción)
|21:00
|Netflix
|Chile (Santiago)
|22:00
|Netflix
|Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia)
|22:00
|Netflix
|Reino Unido (Londres)
|02:00 (día siguiente)
|Netflix
|España (Madrid), Francia, Alemania, Italia
|03:00 (día siguiente)
|Netflix / DAZN (mercados seleccionados)
|Islas Canarias
|02:00 (día siguiente)
|Netflix
|India (Nueva Delhi)
|06:30 (día siguiente)
|Sony Sports Network / SonyLIV
|Filipinas (Manila)
|09:00 (día siguiente)
|Tap Go / Netflix
|Japón (Tokio)
|10:00 (día siguiente)
|ABEMA / Netflix
|Australia — Sídney
|11:00 (día siguiente)
|Foxtel / Binge / Netflix
|Nueva Zelanda — Auckland
|13:00 (día siguiente)
|Sky NZ / Netflix