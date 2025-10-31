WWE SmackDown 31 de octubre de 2025: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

La marca azul de WWE regresa este viernes 31 de octubre de 2025 con un nuevo episodio de SmackDown, a transmitirse en vivo desde el Delta Center,en Salt Lake City, Utah, y con difusión internacional en distintos canales y plataformas. El evento en México comenzará a las 18:00 horas (tiempo del centro).
► El pasado viernes en SmackDown
- Tama Tonga y JC Mateo vencieron a Shinsuke Nakamura y Rey Fénix (***)
- Tiffany Stratton venció a Kiana James (****)
- RETO ABIERTO POR EL CAMPEONATO DE LOS ESTADOS UNIDOS WWE: Ilja Dragunov retuvo ante Aleister Black (****)
- Drew McIntyre venció a Jimmy Uso (****)
► Momentos clave
- La Campeona WWE, Tiffany Stratton, venció a Kiana James en un duelo no titular. Cuando Stratton celebraba, apareció Giulia para atacarla. Jade Cargill llegó para rescatar a Tiffany… sólo para traicionarla segundos después.
- Ilja Dragunov continuó con la tradición de los retos abiertos por el Campeonato de los Estados Unidos. Su retador fue Aleister Black, quien fracasó debido a una distracción de Damian Priest.
- En el cierre del programa, Drew McIntyre y Jimmy Uso se enfrentaron en una lucha sin descalificación. Tras un intenso combate, McIntyre ganó con su patada Claymore.
► Cartelera WWE SmackDown 24 de octubre de 2025
- Alexa Bliss vs. Nia Jax
- Carmelo Hayes vs. Kit Wilson
► ¿Dónde ver WWE SmackDown en vivo?
Fecha: Viernes 31 de octubre de 2025.
Horario (referencia): 18:00 hrs — Hora del Centro (Ciudad de México).
Sede: Delta Center, Salt Lake City, Utah
Horarios y canales para ver WWE SmackDown
|Región / Ciudad
|Hora local
|Plataforma / cómo verlo
|México (CDMX, Guadalajara, Monterrey)
|18:00
|Netflix
|Estados Unidos — Nueva York (ET)
|20:00
|USA Network
|Estados Unidos — Chicago (CT)
|19:00
|USA Network
|Estados Unidos — Denver (MT)
|18:00
|USA Network
|Estados Unidos — Los Ángeles (PT)
|17:00
|USA Network
|Canadá — Toronto / Montreal
|20:00
|Sportsnet 360 / TSN
|Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica
|18:00
|Netflix
|Panamá
|19:00
|Netflix
|Puerto Rico, República Dominicana
|20:00
|Netflix
|Colombia, Perú, Ecuador
|19:00
|Netflix
|Venezuela
|20:00
|Netflix
|Bolivia
|20:00
|Netflix
|Chile (Santiago)
|21:00
|Netflix
|Argentina, Uruguay
|21:00
|Netflix
|Paraguay (Asunción)
|21:00
|Netflix
|Brasil (Brasilia)
|21:00
|Netflix
|Reino Unido (Londres)
|01:00 (un día después)
|Netflix
|España (Madrid), Francia, Alemania, Italia
|02:00 (un día después)
|Netflix / DAZN (mercados seleccionados)
|Islas Canarias
|01:00 (un día después)
|Netflix
|India (Nueva Delhi)
|05:30 (un día después)
|Sony Sports Network / SonyLIV
|Filipinas (Manila)
|08:00 (un día después)
|Tap Go / Netflix
|Japón (Tokio)
|09:00 (un día después)
|ABEMA / Netflix
|Australia — Sídney
|10:00 (un día después)
|Foxtel / Binge / Netflix
|Nueva Zelanda — Auckland
|12:00 (un día después)
|Sky NZ / Netflix