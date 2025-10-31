WWE SmackDown 31 de octubre de 2025: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

por
Donde ver WWE SmackDown 31 de octubre de 2025 | Nia Jax vs. Alexa Bliss

La marca azul de WWE regresa este viernes 31 de octubre de 2025 con un nuevo episodio de SmackDown, a transmitirse en vivo desde el Delta Center,en Salt Lake City, Utah,  y con difusión internacional en distintos canales y plataformas. El evento en México comenzará a las 18:00 horas (tiempo del centro).

► El pasado viernes en SmackDown

  1. Tama Tonga y JC Mateo vencieron a Shinsuke Nakamura y Rey Fénix (***)
  2. Tiffany Stratton venció a Kiana James (****)
  3. RETO ABIERTO POR EL CAMPEONATO DE LOS ESTADOS UNIDOS WWE: Ilja Dragunov retuvo ante Aleister Black (****)
  4. Drew McIntyre venció a Jimmy Uso (****)

► Momentos clave

  • La Campeona WWE, Tiffany Stratton, venció a Kiana James en un duelo no titular. Cuando Stratton celebraba, apareció Giulia para atacarla. Jade Cargill llegó para rescatar a Tiffany… sólo para traicionarla segundos después.
  • Ilja Dragunov continuó con la tradición de los retos abiertos por el Campeonato de los Estados Unidos. Su retador fue Aleister Black, quien fracasó debido a una distracción de Damian Priest.
  • En el cierre del programa, Drew McIntyre y Jimmy Uso se enfrentaron en una lucha sin descalificación. Tras un intenso combate, McIntyre ganó con su patada Claymore.

► Cartelera WWE SmackDown 24 de octubre de 2025

Cobertura y resultados WWE SmackDown 31 de octubre de 2025 | Nia Jax vs. Alexa Bliss
WWE SmackDown 31 de octubre de 2025.
  • Alexa Bliss vs. Nia Jax
  • Carmelo Hayes vs. Kit Wilson

► ¿Dónde ver WWE SmackDown en vivo?

Fecha: Viernes 31 de octubre de 2025.
Horario (referencia): 18:00 hrs — Hora del Centro (Ciudad de México).
Sede: Delta Center, Salt Lake City, Utah

Horarios y canales para ver WWE SmackDown 

Horarios y canales para ver WWE SmackDown
Región / Ciudad Hora local Plataforma / cómo verlo
México (CDMX, Guadalajara, Monterrey) 18:00 Netflix
Estados Unidos — Nueva York (ET) 20:00 USA Network
Estados Unidos — Chicago (CT) 19:00 USA Network
Estados Unidos — Denver (MT) 18:00 USA Network
Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 17:00 USA Network
Canadá — Toronto / Montreal 20:00 Sportsnet 360 / TSN
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica 18:00 Netflix
Panamá 19:00 Netflix
Puerto Rico, República Dominicana 20:00 Netflix
Colombia, Perú, Ecuador 19:00 Netflix
Venezuela 20:00 Netflix
Bolivia 20:00 Netflix
Chile (Santiago) 21:00 Netflix
Argentina, Uruguay 21:00 Netflix
Paraguay (Asunción) 21:00 Netflix
Brasil (Brasilia) 21:00 Netflix
Reino Unido (Londres) 01:00 (un día después) Netflix
España (Madrid), Francia, Alemania, Italia 02:00 (un día después) Netflix / DAZN (mercados seleccionados)
Islas Canarias 01:00 (un día después) Netflix
India (Nueva Delhi) 05:30 (un día después) Sony Sports Network / SonyLIV
Filipinas (Manila) 08:00 (un día después) Tap Go / Netflix
Japón (Tokio) 09:00 (un día después) ABEMA / Netflix
Australia — Sídney 10:00 (un día después) Foxtel / Binge / Netflix
Nueva Zelanda — Auckland 12:00 (un día después) Sky NZ / Netflix

 

 

LA LUCHA SIGUE...
Suscríbete para recibir un resumen diario de las últimas noticias.
icon
Al suscribirte confirmas estar de acuerdo con nuestra política de privacidad

- Amante de la lucha libre y las arte marciales mixtas - Autor en SuperLuchas desde el 2012 - ig: @robertomeregildo6

Archivo de artículos