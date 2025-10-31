WWE SMACKDOWN 31 DE OCTUBRE 2025 .— El pasado viernes, Nia Jax interrumpió una entrevista con Alexa Bliss y a Charlotte Flair, las Campeonas de Parejas WWE, para burlarse ellas, acusándolas de fingir amistad y de sólo esperar el momento preciso para apuñalarse por la espalda. Bliss le respondió diciéndole que la gente puede cambiar, pero que si quiere ver a su anterior versión, se la mostrará en el ring, así que este viernes veremos un mano a mano entre Bliss y Jax. La historia entre ambas se remonta a años atrás: Han sido mejores amigas y las rivales más encarnizadas, así que nos espera un combate que seguramente brindará muchas emociones. La acción de la marca azul de WWE se emite desde el Delta Center,en Salt Lake City, Utah.

Otra lucha programada para esta noche de brujas es la de Carmelo Hayes contra Kit Wilson.

Además, Ilja Dragunov ofrecerá un nuevo reto abierto por el Campeonato de los Estados Unidos.

WWE SmackDown 31 de octubre 2025

La cobertura en vivo inicia a las 6:00 pm, hora del centro