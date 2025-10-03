WWE SmackDown 3 de octubre de 2025: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

Donde ver WWE SmackDown 3 de octubre 2025 | Cody Rhodes y Randy Orton vs. The Vision

La marca azul de WWE regresa este viernes 3 de octubre de 2025 con un nuevo episodio de SmackDown, a transmitirse en vivo desde el Heritage Bank Center, en Cincininnati, Ohio, y con difusión internacional en distintos canales y plataformas. El evento en México comenzará a las 18:00 horas (tiempo del centro).

►El pasado viernes en SmackDown

  1. CONTENDIENTES #1 AL CAMPEONATO DE PAREJAS WWE: The Street Profits (Angelo Dawkins y Montez Ford) vencieron a Melo Don’t Miz (Carmelo Hayes y The Miz) (**1/2).
  2. Giulia y Kiana James vencieron a B-Fab y Michin (**).
  3. CAMPEONATO DE LOS ESTADOS UNIDOS: Sami Zayn (c) retuvo ante Je’Von Evans (***1/2).
  4. CAMPEONATO FEMENIL WWE: Tiffany Stratton retuvo ante Jade Cargill y Nia Jax (***).

► Momentos clave 

  • Jade Cargill sufrió una impresionante cortada en el rostro durante la lucha por el Campeonato Femenil WWE.
  • En el segmento de apertura, Paul Heyman volvió a criticar a Cody Rhodes de cara a su combate en Crown Jewel.
  • A nivel de audiencia, los números cayeron: la edición del 26 de septiembre registró aproximadamente 1.24 millones de espectadores y un rating de 0.35 en el demo 18-49
  • En backstage, Sol Ruca y Zaria, de NXT, aparecieron para interpelar a Charlotte Flair y Alexa Bliss, buscando posicionarse como futuras retadoras por el Campeonato de Parejas Femenil WWE.

►Cartelera WWE SmackDown 3 de octubre 2025

  • Cody Rhodes y Randy Orton vs. Bron Breakker y Bronson Reed.
  • El reto abierto de Sami Zayn por su Campeonato de los Estados Unidos continúa.
  • Tiffany Stratton se encarará con Stephanie Vaquer en el camino a Crown Jewel.

► ¿Dónde ver WWE SmackDown en vivo?

Fecha: Viernes 3 de octubre de 2025.
Horario (referencia): .
Sede:  Heritage Bank Center, en Cincininnati, Ohio.
Horarios y canales para ver WWE SmackDown — 3 de octubre de 2025
Región / Ciudad Hora local Plataforma / cómo verlo
México (CDMX, Guadalajara, Monterrey) 18:00 Netflix
Estados Unidos — Nueva York (ET) 20:00 USA Network
Estados Unidos — Chicago (CT) 19:00 USA Network
Estados Unidos — Denver (MT) 18:00 USA Network
Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 17:00 USA Network
Canadá — Toronto / Montreal 20:00 Sportsnet 360 / TSN
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica 18:00 Netflix
Panamá 19:00 Netflix
Puerto Rico, República Dominicana 20:00 Netflix
Colombia, Perú, Ecuador 19:00 Netflix
Venezuela 20:00 Netflix
Bolivia 20:00 Netflix
Chile (Santiago) 21:00 Netflix
Argentina, Uruguay 21:00 Netflix
Paraguay (Asunción) 21:00 Netflix
Brasil (Brasilia) 21:00 Netflix
Reino Unido (Londres) 01:00 (un día después) Netflix
España (Madrid), Francia, Alemania, Italia 02:00 (un día después) Netflix / DAZN (mercados seleccionados)
Islas Canarias 01:00 (un día después) Netflix
India (Nueva Delhi) 05:30 (un día después) Sony Sports Network / SonyLIV
Filipinas (Manila) 08:00 (un día después) Tap Go / Netflix
Japón (Tokio) 09:00 (un día después) ABEMA / Netflix
Australia — Sídney 10:00 (un día después) Foxtel / Binge / Netflix
Nueva Zelanda — Auckland 12:00 (un día después) Sky NZ / Netflix

 

