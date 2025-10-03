WWE SmackDown 3 de octubre de 2025: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

La marca azul de WWE regresa este viernes 3 de octubre de 2025 con un nuevo episodio de SmackDown, a transmitirse en vivo desde el Heritage Bank Center, en Cincininnati, Ohio, y con difusión internacional en distintos canales y plataformas. El evento en México comenzará a las 18:00 horas (tiempo del centro).

►El pasado viernes en SmackDown

CONTENDIENTES #1 AL CAMPEONATO DE PAREJAS WWE: The Street Profits (Angelo Dawkins y Montez Ford) vencieron a Melo Don’t Miz (Carmelo Hayes y The Miz) (**1/2). Giulia y Kiana James vencieron a B-Fab y Michin (**). CAMPEONATO DE LOS ESTADOS UNIDOS: Sami Zayn (c) retuvo ante Je’Von Evans (***1/2). CAMPEONATO FEMENIL WWE: Tiffany Stratton retuvo ante Jade Cargill y Nia Jax (***).

► Momentos clave

Jade Cargill sufrió una impresionante cortada en el rostro durante la lucha por el Campeonato Femenil WWE.

En el segmento de apertura, Paul Heyman volvió a criticar a Cody Rhodes de cara a su combate en Crown Jewel.

A nivel de audiencia, los números cayeron: la edición del 26 de septiembre registró aproximadamente 1.24 millones de espectadores y un rating de 0.35 en el demo 18-49

En backstage, Sol Ruca y Zaria, de NXT, aparecieron para interpelar a Charlotte Flair y Alexa Bliss, buscando posicionarse como futuras retadoras por el Campeonato de Parejas Femenil WWE.

►Cartelera WWE SmackDown 3 de octubre 2025

Cody Rhodes y Randy Orton vs. Bron Breakker y Bronson Reed.

El reto abierto de Sami Zayn por su Campeonato de los Estados Unidos continúa.

Tiffany Stratton se encarará con Stephanie Vaquer en el camino a Crown Jewel.

Horario (referencia): 18:00 hrs — Hora del Centro (Ciudad de México) .

Sede: Cincininnati, Ohio. Viernes 3 de octubre de 2025. Heritage Bank Center , en Horarios y canales para ver WWE SmackDown — 3 de octubre de 2025 Región / Ciudad Hora local Plataforma / cómo verlo México (CDMX, Guadalajara, Monterrey) 18:00 Netflix Estados Unidos — Nueva York (ET) 20:00 USA Network Estados Unidos — Chicago (CT) 19:00 USA Network Estados Unidos — Denver (MT) 18:00 USA Network Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 17:00 USA Network Canadá — Toronto / Montreal 20:00 Sportsnet 360 / TSN Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica 18:00 Netflix Panamá 19:00 Netflix Puerto Rico, República Dominicana 20:00 Netflix Colombia, Perú, Ecuador 19:00 Netflix Venezuela 20:00 Netflix Bolivia 20:00 Netflix Chile (Santiago) 21:00 Netflix Argentina, Uruguay 21:00 Netflix Paraguay (Asunción) 21:00 Netflix Brasil (Brasilia) 21:00 Netflix Reino Unido (Londres) 01:00 (un día después) Netflix España (Madrid), Francia, Alemania, Italia 02:00 (un día después) Netflix / DAZN (mercados seleccionados) Islas Canarias 01:00 (un día después) Netflix India (Nueva Delhi) 05:30 (un día después) Sony Sports Network / SonyLIV Filipinas (Manila) 08:00 (un día después) Tap Go / Netflix Japón (Tokio) 09:00 (un día después) ABEMA / Netflix Australia — Sídney 10:00 (un día después) Foxtel / Binge / Netflix Nueva Zelanda — Auckland 12:00 (un día después) Sky NZ / Netflix