WWE SmackDown 3 de octubre de 2025: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

La marca azul de WWE regresa este viernes 3 de octubre de 2025 con un nuevo episodio de SmackDown, a transmitirse en vivo desde el Heritage Bank Center, en Cincininnati, Ohio, y con difusión internacional en distintos canales y plataformas. El evento en México comenzará a las 18:00 horas (tiempo del centro).
►El pasado viernes en SmackDown
- CONTENDIENTES #1 AL CAMPEONATO DE PAREJAS WWE: The Street Profits (Angelo Dawkins y Montez Ford) vencieron a Melo Don’t Miz (Carmelo Hayes y The Miz) (**1/2).
- Giulia y Kiana James vencieron a B-Fab y Michin (**).
- CAMPEONATO DE LOS ESTADOS UNIDOS: Sami Zayn (c) retuvo ante Je’Von Evans (***1/2).
- CAMPEONATO FEMENIL WWE: Tiffany Stratton retuvo ante Jade Cargill y Nia Jax (***).
► Momentos clave
- Jade Cargill sufrió una impresionante cortada en el rostro durante la lucha por el Campeonato Femenil WWE.
- En el segmento de apertura, Paul Heyman volvió a criticar a Cody Rhodes de cara a su combate en Crown Jewel.
- A nivel de audiencia, los números cayeron: la edición del 26 de septiembre registró aproximadamente 1.24 millones de espectadores y un rating de 0.35 en el demo 18-49
- En backstage, Sol Ruca y Zaria, de NXT, aparecieron para interpelar a Charlotte Flair y Alexa Bliss, buscando posicionarse como futuras retadoras por el Campeonato de Parejas Femenil WWE.
►Cartelera WWE SmackDown 3 de octubre 2025
- Cody Rhodes y Randy Orton vs. Bron Breakker y Bronson Reed.
- El reto abierto de Sami Zayn por su Campeonato de los Estados Unidos continúa.
- Tiffany Stratton se encarará con Stephanie Vaquer en el camino a Crown Jewel.
► ¿Dónde ver WWE SmackDown en vivo?
Horario (referencia): .
Sede: Heritage Bank Center, en Cincininnati, Ohio.
|Región / Ciudad
|Hora local
|Plataforma / cómo verlo
|México (CDMX, Guadalajara, Monterrey)
|18:00
|Netflix
|Estados Unidos — Nueva York (ET)
|20:00
|USA Network
|Estados Unidos — Chicago (CT)
|19:00
|USA Network
|Estados Unidos — Denver (MT)
|18:00
|USA Network
|Estados Unidos — Los Ángeles (PT)
|17:00
|USA Network
|Canadá — Toronto / Montreal
|20:00
|Sportsnet 360 / TSN
|Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica
|18:00
|Netflix
|Panamá
|19:00
|Netflix
|Puerto Rico, República Dominicana
|20:00
|Netflix
|Colombia, Perú, Ecuador
|19:00
|Netflix
|Venezuela
|20:00
|Netflix
|Bolivia
|20:00
|Netflix
|Chile (Santiago)
|21:00
|Netflix
|Argentina, Uruguay
|21:00
|Netflix
|Paraguay (Asunción)
|21:00
|Netflix
|Brasil (Brasilia)
|21:00
|Netflix
|Reino Unido (Londres)
|01:00 (un día después)
|Netflix
|España (Madrid), Francia, Alemania, Italia
|02:00 (un día después)
|Netflix / DAZN (mercados seleccionados)
|Islas Canarias
|01:00 (un día después)
|Netflix
|India (Nueva Delhi)
|05:30 (un día después)
|Sony Sports Network / SonyLIV
|Filipinas (Manila)
|08:00 (un día después)
|Tap Go / Netflix
|Japón (Tokio)
|09:00 (un día después)
|ABEMA / Netflix
|Australia — Sídney
|10:00 (un día después)
|Foxtel / Binge / Netflix
|Nueva Zelanda — Auckland
|12:00 (un día después)
|Sky NZ / Netflix