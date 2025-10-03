WWE SMACKDOWN 3 DE OCTUBRE 2025 .— Cody Rhodes y Randy Orton harán equipo este viernes para enfrentar a Bron Breakker y Bronson Reed en una lucha inter-marca pactado por el Gerente General Nick Aldis tras coordinarse con su colega de Raw, Adam Pearce. Este duelo se perfila como una antesala directa al choque principal de Crown Jewel entre Rhodes y Seth Rollins. Rhodes y Orton revivirán su química como equipo, recordando su época juntos en Legacy, mientras que Breakker y Reed pondrán todo su músculo para demostrar que The Vision no teme cruzarse con los pesos pesados de SmackDown. La guerra psicológica está servida. La acción de WWE se emite desde el Heritage Bank Center, en Cincininnati, Ohio.

SmackDown 3 de octubre 2025

La cobertura en vivo inicia a las 6:00 pm, hora del centro