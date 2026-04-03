La marca azul de WWE regresa este viernes 3 de abril de 2026 con un nuevo episodio de SmackDown, a transmitirse en vivo desde el Enterprise Center en Saint. Louis, Missouri.
► El pasado viernes en SmackDown
- The Bella Twins vencieron a Charlotte Flair y Alexa Bliss (** 1/2)
- Rhea Ripley venció por DQ a B-Fab (*)
- Jelly Roll venció a Kit Wilson (**)
- CAMPEONATO DE LOS ESTADOS UNIDOS: Sami Zayn venció a Carmelo Hayes (*** 1/2)
- CAMPEONATO FEMENIL DE LOS ESTADOS UNIDOS: Giulia retuvo ante Tiffany Stratton (**)
- Randy Orton venció a Matt Cardona (**)
► Momentos clave
- La lucha de las Bella Twins vs. Charlotte Flair y Alexa Bliss se definió cuando Brie y Nikki lograron aislar a Alexa Bliss y remataron con su ofensiva combinada, sellando la victoria por cuenta de tres.
- Jade Cargill, Michin y B-Fab atacaron en desventaja a Rhea Ripley, provocando la descalificación, dejando a Rhea como víctima de una paliza de tres contra una.
- Jelly Roll conectó su ofensiva final tras resistir los ataques de Kit Wilson, logrando una victoria sólida en su debut individual en WWE.
- Sami Zayn revirtió el ataque final de Carmelo Hayes y consiguió la cuenta de tres, coronándose como nuevo Campeón de los Estados Unidos.
- La intervención estratégica de Kiana James en favor de Giulia, ermitió a la campeona tomar el control y asegurar la victoria sobre Tiffany Stratton en un combate muy parejo.
- Randy Orton castigó la lesión de Matt Cardona y le aplicó el RKO, imponiéndose en una lucha marcada por la violencia de The Viper.
► Cartelera WWE SmackDown 3 de abril de 2026
- Aparición de Randy Orton en St. Louis: ¿Quién es su misterioso aliado?
- Cody Rhodes busca vengarse de Orton.
- Jacob Fatu y Drew McIntyre estarán presentes.
- Presencia de Jade Cargill, Michin, B-Fab y las Campeonas de Parejas WWE, The Irresistible Forces.
► ¿Dónde ver WWE SmackDown en vivo?
Fecha: viernes 3 de abril de 2026.
Horario (referencia): 18:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México).
Sede: Enterprise Center Saint. Louis, Missouri.
|Región / Ciudad
|Hora local
|Plataforma
|México (CDMX, Guadalajara, Monterrey)
|18:00
|Netflix
|México — Frontera Norte (33 municipios)
|19:00
|Netflix
|Estados Unidos — Nueva York (ET)
|21:00
|USA Network
|Estados Unidos — Chicago (CT)
|20:00
|USA Network
|Estados Unidos — Denver (MT)
|19:00
|USA Network
|Estados Unidos — Los Ángeles (PT)
|18:00
|USA Network
|Estados Unidos — Arizona (excepto Navajo)
|19:00
|USA Network
|Estados Unidos — Hawaii
|17:00
|USA Network
|Canadá — Toronto / Montreal
|21:00
|Sportsnet 360 / TSN
|Canadá — Saskatchewan
|20:00
|Sportsnet 360 / TSN
|Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica
|18:00
|Netflix
|Panamá
|19:00
|Netflix
|Puerto Rico, República Dominicana
|21:00
|Netflix
|Colombia, Perú, Ecuador
|19:00
|Netflix
|Venezuela, Bolivia, Paraguay (Asunción)
|20:00
|Netflix
|Chile (Santiago)
|22:00
|Netflix
|Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia)
|21:00
|Netflix
|Reino Unido (Londres)
|01:00 (sábado)
|Netflix
|España (Madrid), Francia, Alemania, Italia
|02:00 (sábado)
|Netflix / DAZN
|Islas Canarias
|01:00 (sábado)
|Netflix
|India (Nueva Delhi)
|05:30 (sábado)
|Sony Sports Network / SonyLIV
|Filipinas (Manila)
|08:00 (sábado)
|Tap Go / Netflix
|Japón (Tokio)
|09:00 (sábado)
|ABEMA / Netflix
|Australia — Sídney
|11:00 (sábado)
|Foxtel / Binge / Netflix
|Nueva Zelanda — Auckland
|13:00 (sábado)
|Sky NZ / Netflix