WWE SMACKDOWN 18 DE NOVIEMBRE 2025 .— Jey Uso continúa avanzando en el torneo Last Time Is Now, cuya recompensa es convertirse en el último rival de John Cena. Este viernes enfrentará a Rusev, un choque de estilos que promete intensidad. El búlgaro llega decidido a recuperar un lugar estelar dentro de WWE, pero podría ser frenado en seco por el impredecible Uso. Con la presión del torneo elevándose semana tras semana, cualquiera de los dos podría acercarse un paso más al histórico encuentro con Cena. La acción de la marca azul de WWE se emite desde la Ball Arena, en Denver, Colorado.

En una lucha al estilo tradicional de Survivor Series, Solo Sikoa liderará al poderoso contingente compuesto por Tama Tonga, Tonga Loa, Talla Tonga y JC Mateo para enfrentar a un combinado de alto calibre: los Motor City Machine Guns (Alex Shelley y Chris Sabin), Sami Zayn, Shinsuke Nakamura y Rey Fénix.

Asuka y Charlotte Flair medirán fuerzas en una lucha por la ventaja en el WarGames femenil.

Además, en otra lucha del torneo Last Time Is Now, LA Knight se enfrentará a The Miz.

WWE SmackDown 28 de noviembre 2025

La cobertura en vivo inicia a las 6:00 pm, hora del centro