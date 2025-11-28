La marca azul de WWE regresa este viernes 28 de noviembre de 2025 con un nuevo episodio de SmackDown, a transmitirse en vivo desde la Ball Arena, en Denver, Colorado, y con difusión internacional en distintos canales y plataformas. El evento en México comenzará a las 18:00 horas (tiempo del centro).
► El pasado viernes en SmackDown
- RETO ABIERTO POR EL CAMPEONATO DE LOS ESTADOS UNIDOS WWE: Ilja Dragunov (c) retuvo ante JD McDonagh (***)
- TORNEO LAST TIME IS NOW: Carmelo Hayes venció a Bronson Reed (** 1/2)
- Johnny Gargano y Tommaso Ciampa vencieron a Axiom y Nathan Frazer (** 1/2)
- TORNEO LAST TIME IS NOW: Penta venció a Finn Bálor (*** 1/2)
► Momentos clave
- En el torneo Last Time is Now, Carmelo Hayes sorprendió a todo mundo al eliminar a Bronson Reed. Reed tenía ventaja física, además de que Bron Breakker y Logan Paul lo respaldaban desde ringside. Pero Cody Rhodes reapareció, aplicándole un Cross Rhodes a Reed, dejándolo atorado fuera del ring. Reed no logró regresar antes del conteo de diez.
- También en el torneo Last Time is Now, Penta se vio las caras con Finn Bálor. Penta sacó la casta, aplicando un Mexican Destroyer de la nada para ganar y avanzar.
- Ilja Dragunov, Campeón de los Estados Unidos, defendió el título ante JD McDonagh. Fue la mejor lucha de la noche, y aunque McDonagh parecía poder ganar, terminó siendo ultimado por la H Bomb.
► Cartelera WWE SmackDown 28 de noviembre de 2025
- COMBATE ELIMINATORIO SURVIVOR SERIES TRADICIONAL: Solo Sikoa, Tama Tonga, Tonga Loa, Talla Tonga y JC Mateo vs. Motor City Machine Guns (Alex Shelley y Chris Sabin), Sami Zayn, Shinsuke Nakamura y Rey Fenix
- COMBATE POR VENTAJA EN WARGAMES MATCH FEMENIL: Asuka vs. Charlotte Flair
- TORNEO LAST TIME IS NOW: LA Knight vs. The Miz
- TORNEO LAST TIME IS NOW: Jey Uso vs. Rusev
► ¿Dónde ver WWE SmackDown en vivo?
Fecha: viernes 28 de noviembre de 2025.
Horario (referencia): 19:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México).
Sede: Ball Arena, Denver, Colorado.
Horarios y canales para ver WWE SmackDown
|Región / Ciudad
|Hora local
|Plataforma / cómo verlo
|México (CDMX, Guadalajara, Monterrey)
|19:00
|Netflix
|Estados Unidos — Nueva York (ET)
|21:00
|USA Network
|Estados Unidos — Chicago (CT)
|20:00
|USA Network
|Estados Unidos — Denver (MT)
|19:00
|USA Network
|Estados Unidos — Los Ángeles (PT)
|18:00
|USA Network
|Canadá — Toronto / Montreal
|21:00
|Sportsnet 360 / TSN
|Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica
|19:00
|Netflix
|Panamá
|20:00
|Netflix
|Puerto Rico, República Dominicana
|21:00
|Netflix
|Colombia, Perú, Ecuador
|20:00
|Netflix
|Venezuela, Bolivia, Paraguay (Asunción)
|21:00
|Netflix
|Chile (Santiago)
|22:00
|Netflix
|Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia)
|22:00
|Netflix
|Reino Unido (Londres)
|02:00 (día siguiente)
|Netflix
|España (Madrid), Francia, Alemania, Italia
|03:00 (día siguiente)
|Netflix / DAZN (mercados seleccionados)
|Islas Canarias
|02:00 (día siguiente)
|Netflix
|India (Nueva Delhi)
|06:30 (día siguiente)
|Sony Sports Network / SonyLIV
|Filipinas (Manila)
|09:00 (día siguiente)
|Tap Go / Netflix
|Japón (Tokio)
|10:00 (día siguiente)
|ABEMA / Netflix
|Australia — Sídney
|11:00 (día siguiente)
|Foxtel / Binge / Netflix
|Nueva Zelanda — Auckland
|13:00 (día siguiente)
|Sky NZ / Netflix