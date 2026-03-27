La marca azul de WWE regresa este viernes 27 de marzo de 2026 con un nuevo episodio de SmackDown, a transmitirse en vivo desde la PPG Paints Arena, en Pittsburgh, Pennsylvania.
► El pasado viernes en SmackDown
- CAMPEONATO DE PAREJAS WWE: Damian Priest y R-Truth vencieron a JC Mateo y Tama Tonga (c) (*)
- Alex Shelley y Chris Sabin vencieron a Axiom y Nathan Frazer (***)
- Aleister Black venció a Sami Zayn (****)
- CAMPEONATO DE LOS ESTADOS UNIDOS WWE: Carmelo Hayes (c) retuvo ante Ilja Dragunov (****)
- CAMPEONATO FEMENIL DE PAREJAS WWE: Nia Jax y Lash Legend (c) vencieron por DQ a Nikki Bella y Brie Bella(***)
► Momentos clave
- The MFTs parecían tener el control, dominando por momentos a Damian Priest y R-Truth, pero hubo interferencias, distracciones y un cierre caótico. En ese instante preciso, Priest aprovechó la apertura, conectó su ofensiva final y, contra todo pronóstico, junto a R-Truth se coronaron como nuevos Campeones de Parejas WWE.
- Motor City Machine Guns se enfrentaron a Fraxiom en una lucha más técnica. Todo parecía parejo, hasta que Candice LeRae intervino a favor de los MCMG lo que abrió la puerta para la victoria.
- Sami Zayn enfrentó a Aleister Black. Sami se distrajo con Trick Williams ese instante fue todo lo que Black necesitó para llevarse la victoria.
- Carmelo Hayes defendió el Campeonato de los Estados Unidos ante Ilja Dragunov, quien resistió castigo tras castigo, negándose a caer, pero Hayes encontró el contraataque perfecto que frenó el impulso de Ilja y selló la defensa.
- Nia Jax y Lash Legend defendían el Campeonato Femenil de Parejas WWE ante Nikki Bella y Brie Bella comenzaron con estructura, pero todo se descontroló rápidamente. La interferencia de Charlotte Flair y Alexa Bliss condujo a un final sin decisión.
► Cartelera WWE SmackDown 27 de marzo de 2026
- CAMPEONATO FEMENIL DE LOS ESTADOS UNIDOS: Giulia (c) vs. Tiffany Stratton.
- Alexa Bliss y Charlotte Flair vs. Nikki Bella y Brie Bella.
- Kit Wilson vs. Jelly Roll.
- Actualización de Nick Aldis sobre Jacob Fatu y Drew McIntyre.
- Regreso de Cody Rhodes.
► ¿Dónde ver WWE SmackDown en vivo?
Fecha: viernes 27 de marzo de 2026.
Horario (referencia): 18:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México).
Sede: PPG Paints Arena, Pittsburgh, Pensilvania.
|Región / Ciudad
|Hora local
|Plataforma
|México (CDMX, Guadalajara, Monterrey)
|18:00
|Netflix
|México — Frontera Norte (33 municipios)
|19:00
|Netflix
|Estados Unidos — Nueva York (ET)
|21:00
|USA Network
|Estados Unidos — Chicago (CT)
|20:00
|USA Network
|Estados Unidos — Denver (MT)
|19:00
|USA Network
|Estados Unidos — Los Ángeles (PT)
|18:00
|USA Network
|Estados Unidos — Arizona (excepto Navajo)
|19:00
|USA Network
|Estados Unidos — Hawaii
|17:00
|USA Network
|Canadá — Toronto / Montreal
|21:00
|Sportsnet 360 / TSN
|Canadá — Saskatchewan
|20:00
|Sportsnet 360 / TSN
|Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica
|18:00
|Netflix
|Panamá
|19:00
|Netflix
|Puerto Rico, República Dominicana
|21:00
|Netflix
|Colombia, Perú, Ecuador
|19:00
|Netflix
|Venezuela, Bolivia, Paraguay (Asunción)
|20:00
|Netflix
|Chile (Santiago)
|22:00
|Netflix
|Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia)
|21:00
|Netflix
|Reino Unido (Londres)
|01:00 (sábado)
|Netflix
|España (Madrid), Francia, Alemania, Italia
|02:00 (sábado)
|Netflix / DAZN
|Islas Canarias
|01:00 (sábado)
|Netflix
|India (Nueva Delhi)
|05:30 (sábado)
|Sony Sports Network / SonyLIV
|Filipinas (Manila)
|08:00 (sábado)
|Tap Go / Netflix
|Japón (Tokio)
|09:00 (sábado)
|ABEMA / Netflix
|Australia — Sídney
|11:00 (sábado)
|Foxtel / Binge / Netflix
|Nueva Zelanda — Auckland
|13:00 (sábado)
|Sky NZ / Netflix