La marca azul de WWE regresa este viernes 27 de marzo de 2026 con un nuevo episodio de SmackDown, a transmitirse en vivo desde la PPG Paints Arena, en Pittsburgh, Pennsylvania.

► El pasado viernes en SmackDown

CAMPEONATO DE PAREJAS WWE: Damian Priest y R-Truth vencieron a JC Mateo y Tama Tonga (c) (*) Alex Shelley y Chris Sabin vencieron a Axiom y Nathan Frazer (***) Aleister Black venció a Sami Zayn (****) CAMPEONATO DE LOS ESTADOS UNIDOS WWE: Carmelo Hayes (c) retuvo ante Ilja Dragunov (****) CAMPEONATO FEMENIL DE PAREJAS WWE: Nia Jax y Lash Legend (c) vencieron por DQ a Nikki Bella y Brie Bella(***)

► Momentos clave

► Cartelera WWE SmackDown 27 de marzo de 2026

CAMPEONATO FEMENIL DE LOS ESTADOS UNIDOS: Giulia (c) vs. Tiffany Stratton.

Giulia (c) vs. Tiffany Stratton. Alexa Bliss y Charlotte Flair vs. Nikki Bella y Brie Bella.

Kit Wilson vs. Jelly Roll.

Actualización de Nick Aldis sobre Jacob Fatu y Drew McIntyre.

Regreso de Cody Rhodes.

► ¿Dónde ver WWE SmackDown en vivo?

Fecha: viernes 27 de marzo de 2026.

Horario (referencia): 18:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México).

Sede: PPG Paints Arena, Pittsburgh, Pensilvania.

Región / Ciudad Hora local Plataforma México (CDMX, Guadalajara, Monterrey) 18:00 Netflix México — Frontera Norte (33 municipios) 19:00 Netflix Estados Unidos — Nueva York (ET) 21:00 USA Network Estados Unidos — Chicago (CT) 20:00 USA Network Estados Unidos — Denver (MT) 19:00 USA Network Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 18:00 USA Network Estados Unidos — Arizona (excepto Navajo) 19:00 USA Network Estados Unidos — Hawaii 17:00 USA Network Canadá — Toronto / Montreal 21:00 Sportsnet 360 / TSN Canadá — Saskatchewan 20:00 Sportsnet 360 / TSN Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica 18:00 Netflix Panamá 19:00 Netflix Puerto Rico, República Dominicana 21:00 Netflix Colombia, Perú, Ecuador 19:00 Netflix Venezuela, Bolivia, Paraguay (Asunción) 20:00 Netflix Chile (Santiago) 22:00 Netflix Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia) 21:00 Netflix Reino Unido (Londres) 01:00 (sábado) Netflix España (Madrid), Francia, Alemania, Italia 02:00 (sábado) Netflix / DAZN Islas Canarias 01:00 (sábado) Netflix India (Nueva Delhi) 05:30 (sábado) Sony Sports Network / SonyLIV Filipinas (Manila) 08:00 (sábado) Tap Go / Netflix Japón (Tokio) 09:00 (sábado) ABEMA / Netflix Australia — Sídney 11:00 (sábado) Foxtel / Binge / Netflix Nueva Zelanda — Auckland 13:00 (sábado) Sky NZ / Netflix

Lucha Predicción Prob. Análisis Campeonato Femenil de los Estados Unidos

Giulia (c) vs. Tiffany Stratton Giulia Retiene 70% Giulia está dominante como campeona. Stratton necesita mostrar fuerza tras perder el título mundial; una derrota competitiva la posiciona para WrestleMania 42 sin dañar su status. Alexa Bliss y Charlotte Flair vs. Bella Twins (Nikki y Brie) SIN RESULTADO 65% Una interferencia de las Campeonas de Parejas WWE, Nia Jax y Lash Legend, daría pie a una amenaza triple en WrestleMania. Kit Wilson vs. Jelly Roll JELLY ROLL Gana 51% Jelly Roll es una estrella musical invitada, mientras que Wilson se ha convertido en un acto de comedia y nada más. Cody Rhodes tras ataque de Randy Orton Confrontación / Promo 90% Rhodes no vendrá a luchar tras el ataque. Dará una promo emotiva sobre traición y pedirá que su lucha contra Orton en WrestleMania 42 temga una estipulación especial. Nick Aldis sobre Jacob Fatu y Drew McIntyre Ambos Fuera de WM42 75% La caída desde la estructura de acero fue brutal. Aldis anunciará que ambos están lesionados y pondrá en duda su estatus para WrestleMania 42, al menos por una semana. Randy Orton Ataque / Promo 85% Orton no está para hablar. Atacará a Cody Rhodes si aparece, o dejará un mensaje violento. Posible confrontación física que termine con seguridad separándolos. * SmackDown rumbo a WrestleMania 42 | Pittsburgh, Pennsylvania