WWE SMACKDOWN 27 DE JUNIO 2025 .— Zelina Vega ha vivido uno de los mejores momentos de su carrera como Campeona de los Estados Unidos, pero su reinado podría llegar a un fin prematuro, pues este viernes se medirá ante la peligrosa Giulia. La italo-japonesa llegó a SmackDown después de haber sido Campeona NXT, atacando sin aviso a Vega y exigiendo una oportunidad titular. Aunque muchos ven en Giulia a la próxima gran figura, Zelina se ha mostrado confiada y prometió que solo le arrebatarán el cinturón pasando por encima de su cadáver. La tensión y las expectativas hacen de este duelo uno de los más esperados. La acción de la marca azul de WWE se emite desde la Kingdom Arena, en Riad, Arabia Saudita.

La rivalidad entre la Campeona WWE, Tiffany Stratton, y Nia Jax ha escalado a niveles extremos, y en este episodio alcanzará su punto más alto en una lucha en modalidad Last Women Standing, que sucederá luego de semanas de ataques brutales por parte de Jax y de arruinar el intento de Naomi por canjear su maletín de Money in the Bank. Será un combate donde no habrá descalificaciones ni cuartel.

Los Street Profits (Montez Ford y Angelo Dawkins) se enfrentarán al mayor reto de su reinado cuando defiendan el Campeonato de Parejas WWE ante el dúo más siniestro de SmackDown: Joe Gacy y Dexter Lumis, representantes de The Wyatt Sicks. La facción ha traído caos desde su llegada, y ahora busca dominar también la división de parejas.

La cobertura en vivo inicia a las 11:00 am, hora del centro