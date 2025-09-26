WWE SMACKDOWN 26 DE SEPTIEMBRE 2025 .— Después de que la reciente lucha entre Tiffany Stratton y Jade Cargill terminara en doble conteo fuera —lo que dejó la historia viva y generó sospechas sobre la condición física de Stratton luego de una caída durante un moonsault—, la Campeona WWE tendrá que demostrar que está sana y lista, pues ahora expondrá el oro en una amenaza triple ante Cargill y Nia Jax. Ésta entrará con sed de venganza, pues ha sido parte de esta historia desde que Stratton la traicionó para ganar el título. Y Cargill, tras haber quedado tan cerca en varias ocasiones, verá esta como su gran oportunidad de convertirse finalmente en campeona. ¿Quién saldrá como la reina de SmackDown? La acción de la marca azul de WWE se emite desde el Kia Center, en Orlando, Florida.

Además, veremos un combate de parejas en el cual B-Fab y Michin se medirán con Giulia y Kiana James.

WWE SmackDown 26 de septiembre 2025

La cobertura en vivo inicia a las 6:00 pm, hora del centro