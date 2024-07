WWE SMACKDOWN 26 DE JULIO 2024 .— Debido a que ganó el torneo Queen of the Ring, Nia Jax es la retadora de la Campeona WWE, Bayley, para SummerSlam. Una aliada de Jax ha sido Tiffany Stratton, quien la semana pasada enfrentó a Michin. Bayley estuvo presente, cuidándole las espaldas a Michin. Después de la derrota de Stratton, Bayley destrozó su maletín de Money in the Bank, y eso nos lleva a una lucha de parejas en la cual Bayley y Michin se medirán con Jax y Stratton. La acción de la marca azul de WWE se emite desde el CHI Health Center, en Omaha, Nebraska.

En un Six Pack Challenge para definir a los retadores al Campeonato de Parejas WWE, se enfrentarán The Bloodline (Jacob Fatu y Tama Tonga) vs. Legado del Fantasma (Ángel y Berto) vs. Pretty Deadly (Elton Prince y Kit Wilson) vs. The OC (Karl Anderson y Luke Gallows) vs. The Street Profits (Angelo Dawkins y Montez Ford) vs. Apollo Crews y Baron Corbin.

Además, en mano a mano, veremos a LA Knight contra Santos Escobar.

WWE SmackDown 26 de julio 2024

La cobertura en vivo inicia a las 6:00 pm, hora del centro