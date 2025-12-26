La marca azul de WWE regresa este viernes 26 de diciembre de 2025 con un nuevo episodio de SmackDown, a transmitirse en vivo desde la Van Andel Arena, de Grand Rapids, Michigan, y con difusión internacional en distintos canales y plataformas. El evento en México comenzará a las 18:00 horas (tiempo del centro).
► El pasado viernes en SmackDown
- Nia Jax y Lash Legend vencieron a Asuka y Kairi Sane (* 1/2)
- Giulia venció a Alba Fyre (* 1/2)
- Ila Dragunov y Carmelo Hayes vencieron a Johnny Gargano y Tommaso Ciampa (** 1/2)
- CAMPEONATO DE PAREJAS WWE: Dexter Lumis y Joe Gacy vs. JC Mateo y Tonga Loa: sin ganadores (**)
► Momentos clave
- Nia Jax y Lash Legend enfrentaron a Asuka y Kairi Sane en una lucha ampliamente dominada por las villanas.
- Giulia se midió con Alba Fyre en un encuentro con el cual buscó acercarse a la Campeona de los Estados Unidos, Chelsea Green. Un remate limpio selló una victoria sólida y sin discusión para Giulia.
- Ilja Dragunov hizo equipo con Carmelo Hayes para enfrentar a Johnny Gargano y Tommaso Ciampa. La combinación final inclinó la balanza en un combate tan físico como competitivo.
- Dexter Lumis y Joe Gacy expusieron el Campeonato de Parejas WWE ante JC Mateo y Tonga Loa. El desenlace inconcluso dejó la rivalidad abierta y al público en suspenso.
► Cartelera WWE SmackDown 26 de diciembre de 2025
- MIRACLE ON 34TH STREET FIGHT: Joe Hendry vs. The Miz.
- Charlotte Flair vs. Lash Legend.
- Giulia y Kiana James vs. The Green Regime (Chelsea Green y Alba Fyre).
- RETO ABIERTO POR EL CAMPEONATO DE LOS ESTADOS UNIDOS: Ilja Dragunov (c). vs. ???
- El regreso de Drew McIntyre.
► ¿Dónde ver WWE SmackDown en vivo?
Fecha: viernes 26 de diciembre de 2025.
Horario (referencia): 19:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México).
Sede: Van Andel Arena, Grand Rapids, Michigan.
Horarios y canales para ver WWE SmackDown
|Región / Ciudad
|Hora local
|Plataforma / cómo verlo
|México (CDMX, Guadalajara, Monterrey)
|19:00
|Netflix
|Estados Unidos — Nueva York (ET)
|21:00
|USA Network
|Estados Unidos — Chicago (CT)
|20:00
|USA Network
|Estados Unidos — Denver (MT)
|19:00
|USA Network
|Estados Unidos — Los Ángeles (PT)
|18:00
|USA Network
|Canadá — Toronto / Montreal
|21:00
|Sportsnet 360 / TSN
|Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica
|19:00
|Netflix
|Panamá
|20:00
|Netflix
|Puerto Rico, República Dominicana
|21:00
|Netflix
|Colombia, Perú, Ecuador
|20:00
|Netflix
|Venezuela, Bolivia, Paraguay (Asunción)
|21:00
|Netflix
|Chile (Santiago)
|22:00
|Netflix
|Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia)
|22:00
|Netflix
|Reino Unido (Londres)
|02:00 (día siguiente)
|Netflix
|España (Madrid), Francia, Alemania, Italia
|03:00 (día siguiente)
|Netflix / DAZN (mercados seleccionados)
|Islas Canarias
|02:00 (día siguiente)
|Netflix
|India (Nueva Delhi)
|06:30 (día siguiente)
|Sony Sports Network / SonyLIV
|Filipinas (Manila)
|09:00 (día siguiente)
|Tap Go / Netflix
|Japón (Tokio)
|10:00 (día siguiente)
|ABEMA / Netflix
|Australia — Sídney
|11:00 (día siguiente)
|Foxtel / Binge / Netflix
|Nueva Zelanda — Auckland
|13:00 (día siguiente)
|Sky NZ / Netflix