WWE SMACKDOWN 24 de octubre 2025 | Resultados en vivo y cobertura | Fraxiom vs. #DIY

por
Cobertura y resultados WWE SmackDown 24 de octubre de 2025 | Fraxiom vs. #DIY

WWE SMACKDOWN 24 DE OCTUBRE 2025 .— La semana pasada, la tranquilidad de Fraxiom (Axiom y Nathan Frazer) se vio interrumpida por Tommaso Ciampa, Johnny Gargano y Candice LeRae. Nada más entrar, el trío comenzó a mofarse de las aspiraciones campeoniles de Fraxiom. La situación escaló cuando intentaron quitarle la máscara a Axiom para conseguir un disfraz de Halloween para el hijo de Gargano y LeRae. La provocación surtió efecto: Axiom, visiblemente molesto, lanzó un desafío directo, así que esta semana veremos un duelo de relevos: Fraxiom vs. #DIY. La acción de la marca azul de WWE se emite desde la Mullett Arena, en Tempe, Arizona.

Además, en mano a mano no titular, la Campeona WWE, Tiffany Stratton, enfrentará a Kiana James.

WWE SmackDown 24 de octubre 2025
La cobertura en vivo inicia a las 6:00 pm, hora del centro

Donde ver WWE SmackDown 24 de octubre de 2025 | Fraxiom vs. #DIY
WWE SmackDown 24 de octubre de 2025.

 

 

LA LUCHA SIGUE...
Suscríbete para recibir un resumen diario de las últimas noticias.
icon
Al suscribirte confirmas estar de acuerdo con nuestra política de privacidad

X.com/WilliamLuchas - Redactor, editor, columnista y coberturas desde 2010

Archivo de artículos