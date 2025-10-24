WWE SMACKDOWN 24 DE OCTUBRE 2025 .— La semana pasada, la tranquilidad de Fraxiom (Axiom y Nathan Frazer) se vio interrumpida por Tommaso Ciampa, Johnny Gargano y Candice LeRae. Nada más entrar, el trío comenzó a mofarse de las aspiraciones campeoniles de Fraxiom. La situación escaló cuando intentaron quitarle la máscara a Axiom para conseguir un disfraz de Halloween para el hijo de Gargano y LeRae. La provocación surtió efecto: Axiom, visiblemente molesto, lanzó un desafío directo, así que esta semana veremos un duelo de relevos: Fraxiom vs. #DIY. La acción de la marca azul de WWE se emite desde la Mullett Arena, en Tempe, Arizona.

Además, en mano a mano no titular, la Campeona WWE, Tiffany Stratton, enfrentará a Kiana James.

WWE SmackDown 24 de octubre 2025

La cobertura en vivo inicia a las 6:00 pm, hora del centro