WWE regresa este viernes 8 de mayo de 2026 con un nuevo episodio de SmackDown, a transmitirse en vivo desde la VyStar Veterans Arena, en Jacksonville, Florida

► El pasado viernes en SmackDown

Jacy Jayne venció a Charlotte Flair (** 1/2) CAMPEONATO DE PAREJAS WWE: Damian Priest y R-Truth retuvieron ante Fraxiom (** 1/2) Cody Rhodes venció a Ricky Saints (***) Royce Keys vs. Angel (*) CAMPEONATO FEMENIL DE PAREJAS WWE: Brie Bella y Paige retuvieron ante The Irresistible Forces (**) MFT vencieron por DQ a The Usos (*)

► Momentos clave

► Cartelera WWE SmackDown 8 de mayo de 2026

CAMPEONATO FEMENIL DE LOS ESTADOS UNIDOS: Tiffany Stratton (c) vs. Kiana James.

Tiffany Stratton (c) vs. Kiana James. Rhea Ripley, Charlotte Flair y Alexa Bliss vs. Fatal Influence (Jacy Jayne, Fallon Henley y Lainey Reid).

Gunther regresa.

Funeral oficial del Hombre Galleta de Gengibre.

► ¿Dónde ver WWE SmackDown en vivo?

Fecha: viernes 8 de mayo de 2026.

Horario (referencia): 18:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México).

Sede: VyStar Veterans Arena, Jacksonville, Florida.

Región / Ciudad Hora local Plataforma México (CDMX, Guadalajara, Monterrey) 18:00 Netflix México — Frontera Norte (33 municipios) 19:00 Netflix Estados Unidos — Nueva York (ET) 21:00 USA Network Estados Unidos — Chicago (CT) 20:00 USA Network Estados Unidos — Denver (MT) 19:00 USA Network Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 18:00 USA Network Estados Unidos — Arizona (excepto Navajo) 19:00 USA Network Estados Unidos — Hawaii 17:00 USA Network Canadá — Toronto / Montreal 21:00 Sportsnet 360 / TSN Canadá — Saskatchewan 20:00 Sportsnet 360 / TSN Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica 18:00 Netflix Panamá 19:00 Netflix Puerto Rico, República Dominicana 21:00 Netflix Colombia, Perú, Ecuador 19:00 Netflix Venezuela, Bolivia, Paraguay (Asunción) 20:00 Netflix Chile (Santiago) 22:00 Netflix Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia) 21:00 Netflix Reino Unido (Londres) 01:00 (sábado) Netflix España (Madrid), Francia, Alemania, Italia 02:00 (sábado) Netflix / DAZN Islas Canarias 01:00 (sábado) Netflix India (Nueva Delhi) 05:30 (sábado) Sony Sports Network / SonyLIV Filipinas (Manila) 08:00 (sábado) Tap Go / Netflix Japón (Tokio) 09:00 (sábado) ABEMA / Netflix Australia — Sídney 11:00 (sábado) Foxtel / Binge / Netflix Nueva Zelanda — Auckland 13:00 (sábado) Sky NZ / Netflix